Helsingin työväenopiston menovinkit 4.11.–17.11.2019

Suomalaista hyvinvointivaltiota ja sen tulevaisuutta käsittelevän sarjan luennolla Stoassa 5. marraskuuta mietitään, ovatko kestävä kehitys ja talouskasvu ristiriitaisia tavoitteita. Onko kehitys sosiaalisesti oikeudenmukaista ja kestävää? Miten menot katetaan?

Viikko 45

Maanantai 4.11.

Sparta ja Teeba

Kreikan kulttuurikaupunkeja Oidipuksesta EU-aikaan -luentosarjassa lähdetään matkalle kulttuurimme synnyinsijoille elämää sykkiviin Välimeren kaupunkeihin. Luennoitsija FM, auktorisoitu opas Maarit Nieminen. Pohjois-Haagan toimipiste (Näyttelijäntie 14) klo 12–13.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kontulan kirjallisuusluennot: Maria Matinmikko ”Kolkka” (Siltala 2019)

Kirjallisuusluennoilla esitellään kotimaisia pienoisromaaneja klassikoista uutuuksiin. Luennoitsija runoilija, FM Lea Kalenius. Kontulan palvelukeskus, juhlasali (Kontukuja 5) klo 13.30–15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kulttuurien risteyspaikoissa: Cristina Sandu: Valas nimeltä Goljat ja Vesileikit

Luentosarjassa tarkastellaan, miten kulttuurit ja kansallisuudet kohtaavat nyt ja ovat kohdanneet aina. Luennoitsija FK Riitta Vaismaa. Kampin palvelukeskus (Salomonkatu 21 B) klo 14–15.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Populismin vaarat ja mahdollisuudet

Onko demokratia rikki? -luentosarjassa selvitetään, mitä demokratia tarkkaan ottaen on ja toimiiko se niin kuin sen pitäisi. Luennoitsija FT Emilia Palonen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Toni Morrison – historiaa pala palalta

Kanneltalon kirjallisuus -sarjan luento klo 18.30–20 Kannelmäen kirjastossa (Klaneettitie 5). Luennoitsija MA Sari Pauloma. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Paasikivi ja Kekkonen

Tasavallan presidentit K. J. Ståhlbergista Sauli Niinistöön -luentosarja käsittelee presidentti-instituution historian Suomessa ja vertailee presidenttien tapoja käyttää valtaa. Luennoitsijat politiikan toimittajat ja tietokirjailijat Lauri Nurmi ja Matti Mörttinen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Weimarin tasavalta

Saksan ja Euroopan historiaa 2: Saksan ja Euroopan kivulias yhdentyminen -luentosarjassa tarkastellaan, miten Saksa on pyrkinyt johtamaan Eurooppaa ja sen yhdentymistä historian eri vaiheissa myös voimalla. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Burgundin punainen – salaperäisen herttuakunnan taidehurma

Kahden luennon sarja tarkastelee Pohjois-Euroopan renessanssin uniikin helmen eli Burgundin herttuakunnan viehättävän monimutkaista syy-seurausvyyhtiä eri taiteilijoiden elämäntarinoiden ja teosten kautta. Luennoitsija taidemaalari Dmitri Zudov. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Orjuus ja orjakapinat

Sosiaaliset jännitteet ja konfliktit antiikin Roomassa -luennoilla pohditaan eriarvoisuuden ja valtapyrkimysten antiikin Roomassa aiheuttamia jännitteitä ja niiden synnyttämiä väkivaltaisiakin levottomuuksia. Luennoitsija FT Marja-Leena Hänninen. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Jugend ja art nouveau – aaltoilevaa epäsymmetriaa ja luontoaiheita

Taidehistoriaa tyylisuuntien valossa -luennoilla esitellään esimerkkien valossa länsimaissa tapahtuneita muutoksia kauneuskäsityksissä ja muotokielessä 1400-luvulta 1900-luvulle. Luennoitsija FM Leena Reinilä. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tiistai 5.11.

Kiinalaiset purjehtijat Intian valtamerellä (1400-luku)

Maailma avautuu -luentosarjassa tarkastellaan, minne elinehdot ja tiedonjano ovat kuljettaneet meitä. Luennoitsija FM Teemu Korpijärvi. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Itämeren inspiroimaa taidetta

Pohjoismaisen taiteilijayhteisön ja Itämeren suhdetta tarkasteleva luento. Luennoitsija FM Katja Weiland-Särmälä. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kant ja tiedostussubjekti

Subjektin modernia filosofiaa -luentosarjassa pohditaan, ovatko ihmiset aina pitäneet itseään yksilöinä. Onko vapaa tahto vain harhaa? Luennoitsija TaM, HuK Jaakko Jekunen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Pelien pauloissa – huvia ja hyötyä

Miten ohjata lapsia selviämään nykymaailman sähköisen verkoston solmuista? Luentosarjassa tutustutaan sosiaalisen median ja netin uhkiin ja mahdollisuuksiin eri näkökulmien kautta. Luennoitsija IT-opettaja Maikku Sarvas. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 17.30–19. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Brucknerin tyylipiirteitä ja sinfoniat 6 ja 7

Brucknerin sinfonioista -kurssisarjassa tutustutaan Brucknerin (1824–1896) sävelkieleen ja hänen sinfonioihinsa. Luennoitsija MuM Ilkka von Boehm. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Hyvinvointivaltio ja talous: ovatko kestävä kehitys ja talouskasvu ristiriitaisia tavoitteita?

Suomalainen hyvinvointivaltio – onko sillä tulevaisuutta? -luentosarjassa pohditaan, pystyykö Suomi tulevaisuudessa takaamaan kansalaisilleen laadukkaat palvelut. Onko kehitys sosiaalisesti oikeudenmukaista ja kestävää? Luennoitsija VTM Petri Koskensalmi. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kreikka toisessa maailmansodassa

Kreikan nykyhistoria – väestönvaihdosta talouskriisiin -luentosarjassa tarkastellaan taustoja uutisotsikoiden takaa huomioiden maan suurenmoinen taide ja kulttuuri. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Vihapuhe ja populismi

Lukutaitoja media- ja digimaailmaan -luentosarjassa tarkastellaan vihapuhetta, populismia ja kaupallista viestintää sekä tutkitaan, miten uutiset ja mediasisällöt leviävät digimaailmassa. Luennoitsija Sari Antikainen. Opistotalo, Viola (Helsinginkatu 26) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keskiviikko 6.11.

Armenian kulttuurista ja taiteesta

Työväenopiston kulttuuriluento klo 11–12.30 Pitäjänmäen–Konalan korttelikerhossa (Vähäntuvantie 4). Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Julia Domna

Antiikin ajan vallasnaisia -luentosarjassa pohditaan, millaiset naiset antiikin miesten hallitsemassa maailmassa onnistuivat saamaan todellista valtaa joko hallitsijoina tai epäsuorasti hallitsijan puolisoina. Luennoitsija FT Marja-Leena Hänninen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie1) klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

”Pohjolan hienointa eksotiikkaa”

Pekka Halonen – ihminen ja maisema -luentosarja tutustuttaa rakastettuun suomalaisen maiseman ja ihmisen kuvaajaan. Luennoitsija FM Leena Reinilä. Palvelutalo Rudolf, monitoimitila (Rudolfintie 17–19) klo 13.30–15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kuu taiteessa, kirjallisuudessa ja populaarikulttuurissa

Kuuhulluudesta kuulentojen salaliittoepäilyihin – Kuun kulttuurihistoriaa -luentosarjassa perehdytään kuun vaikutuksiin. Luennoitsija FM Jussi Tuovinen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Filosofiakahvila

Filosofiakahvilassa käydään filosofisia ja yhteiskunnallisia keskusteluja. Aihe päätetään yhdessä kunkin illan alussa. Keskustelun vetäjä FT Jari Palomäki. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Rembrandt ja Hollannin taiteen kulta-aika

Maalaustaiteen vanhat mestarit -luentosarjassa tutustutaan vaiheittain länsimaisen taiteen maallistuvaan kehitykseen ja siihen, miten vanhojen mestarien taide innoitti ja opetti uudemman ajan taiteilijoita. Luennoitsija FM Tiina Ottela. Itämerentalo, Majakka 2 (Tammasaarenlaituri 3 B, 2. krs) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Globaali maailma Singerin mukaan

Peter Singer–eräsaikamme merkittävimmistä filosofeista-luentosarjassa tutustutaanaustralialaiseen filosofiin, joka on innoittanut keskustelua ja aiheuttanut mielenilmauksia ja tekoja pian 50 vuotta. Luennoitsija FM Lassi Raunio. Itämerentalo, Majakka 1 (Tammasaarenlaituri 3 B, 2. krs) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Ruoka ja kulttuurinen muutos

Food & Future Forum – Ruuan tulevaisuus -luentosarjassa pohditaan, mitä ja miten syömme tulevaisuudessa. Pohdintaa ympäristön, ruokakulttuurin, tasa-arvon ja teknologisten innovaatioiden näkökulmista. Sarja on toteutettu yhteistyössä Hotelli- ja ravintolamuseon kanssa. Luennoitsijat akatemiatutkija Katja Uusihakala ja tutkijatohtori Matti Eräsaari. Hotelli- ja ravintolamuseo, Kaapelitehdas (Tallberginkatu 1 G 60) klo 18–19.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Zeus, Afrodite ja Dionysos

Peilauksia taidehistorian mytologisiin kuva-aiheisiin -luentosarjassa tutustutaan taiteilijoiden tulkintoihin länsimaisen taidehistorian mytologisista, uskonnollisista ja kirjallisista aiheista. Luennoitsija FM Leena Reinilä. Stoa, luentosali (Turunlinnantie1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Mikä tekee jätteestä jätteen?

Ajatuksia tavaroista, jätteistä ja saasteista -luentosarjassa tarkastellaan, miten arjen ajattelutapamme vaikuttavat huomaamattamme myös siihen, miten toimimme ympäristön kanssa. Luennoitsija FM, DI Ilkka Vartiainen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tandem Language Learning

An open event where you can come and meet people, learn some new languages and in exchange teach some of yours. Avoin tilaisuus, jonne voit tulla oppimaan toisilta uusia kieliä ja jakaa samalla omaasi. Please send a message if you are coming 040 565 6096 / 040 565 4582. Ilmoitathan tulostasi viestillä. The event is organized in co-operation with Miitti and is part of Erasmus+ project Demos. Maunula House, 3rd floor (Metsäpurontie 4) 17.30–20.45. Free entry. Lisätiedot 09 310 88610.

Johanna Venho, Ensimmäinen nainen – romaani Sylvi Kekkosesta (2019)

Malmin kirjailijailloissa kirjailijat kertovat ja keskustelevat teoksistaan. Haastattelijana kirjailija, FM Jani Saxell. Yhteistyössä Malmin kirjaston kanssa. Malmin kirjasto (Ala-Malmin tori 1) klo 18–19.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Torstai 7.11.

Vaatehuoltoa by Korjaussarjakollektiivi

Korjaussarjakollektiivin Vaatehuoltoasemalta saat neuvoja ja opastusta vaatehuoltoon ja korjausompeluun. Tuo mukanasi rikkinäinen vaatteesi ja opi herättämään se uuteen loistoon. Työpajaan voi osallistua klo 15–16.30 ja/tai 18.15–19.45. Opistotalo, 2. krs:n aula (Helsinginkatu 26). Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Microsoft-tili, Google-tili, Apple-tili – mitä nämä tilit ovat?

Työväenopiston luennolla kerrotaan, mitä nämä tilit ovat ja mihin niitä tarvitaan. Mistä näen, mitä tilejä minulla on ja miten pääsen muuttamaan tai poistamaan tilin? Luennoitsija Eeva Peltonen. Palvelutalo Rudolf (Rudolfintie 17–19) klo 14–15.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Poliittinen valta ja luonnonfilosofia

Francis Bacon: Englannin renessanssin yleisneron elämä ja filosofia-luentosarjassa tutustumme Baconiin henkilönä filosofiaa unohtamatta. Luennoitsija TL Reeta Frosti. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kestävä muoti

Pitkää ikää! Näkökulmia tekstiilien kiertotalouteen Suomessa -luentosarja. Luennoitsijat klo 16.45–17.30 Costo ja Pure Waste Textiles -yritysten perustaja ja osakas Hannes Bengs ja klo 17.30–18.15 tohtoriopiskelija, vaatesuunnittelija Essi Karell, Aalto-yliopisto. Toteutetaan yhteistyössä Tekstiilikulttuuriseura – Sällskapet för textilkultur ry:n kanssa. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Elina Hirvonen: Punainen myrsky ja Hassan Blasim: Allah99

Ajankohtaista kirjallisuudesta -luentosarjassa tutustutaan kirjallisuuden ajankohtaisiin aiheisiin ja vuoden 2019 uutuuskaunokirjallisuuteen. Luennoitsija FT Hanna Karhu. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 10–11.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Teolliset vallankumoukset pitkällä 1800-luvulla

Metsästäjä- ja keräilytalouksista digiaikaan -luentosarjassa käsitellään Suomen ja maailmantalouden kehityksen suuria linjoja kivikaudelta digiaikaan. Luennoitsija FT Irma Tapaninen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Silkkitien tärkeimmät reitit karavaanimajataloineen sekä ylellisyystuotteet

Silkkitien salaisuudet -luentosarjassa tutustutaan kaupankäyntiin ja tavaroiden vaihtoon antiikin ja Bysantin aikana sekä Silkkitien tärkeimpiin kohteisiin. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Kanneltalo, auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Demokraattiset, autoritääriset ja totalitääriset hallinnot

Itä-Euroopan maat ja kansat II maailmansodassa 1938–1941 -luentosarjassa perehdytään Itä-Eurooppaan I maailmansodan lopun aikaisista tapahtumista II maailmansodan alkupuolelle. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Kanneltalo, auditorio (Klaneettitie 5) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Nura Farah, Aurinkotyttö

Maunulan kirjailijailloissa kirjailijat kertovat ja keskustelevat teoksistaan. Järjestetään yhteistyössä Maunulan kirjaston kanssa. Haastattelijana FM Päivi Hytönen. Maunula-talo, Metsäpurosali (Metsäpurontie 4) klo 18–19.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kieliä pienissä annoksissa yhteisissä pöydissä / Languages in small portions at shared tables

Jokaisella kerralla paikalla on eri kieliä äidinkielenään puhuvia ihmisiä, jotka opettavat perusteita omasta äidinkielestään. Ilmoitathan tulostasi viestillä. Each week we have people who speak different languages as their native tongue and they will teach basics of their own language. Please send a message if you are coming 040 565 6096 / 040 565 4582. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Miitti-hankkeen kanssa ja on osa Demos Erasmus+-projektia. Maunula-talo, 3. krs (Metsäpurontie 4) klo 17.30–20.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perjantai 8.11.

Työelämä Suomessa

Suomesta ja suomalaisuudesta selkosuomella -luennoilla kerrotaan selkokielellä maamme historiasta, yhteiskunnasta ja suomalaisuudesta. Luennoitsija suomen kielen opettaja Karina Nirman. Silkkikutomo, ilmaisutaitoluokka (Laivalahdenkatu 2b A, 3. krs) klo 12–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Augustuksen kulta-aika

Mestariteoksia antiikin Roomasta -luentosarjassa esitellään Rooman kuvanveiston, arkkitehtuurin ja kirjallisuuden merkkiteoksia. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Silkkikutomon musiikkiluokka (Laivalahdenkatu 2b A) klo 14–15.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Ellen Thesleffin perintö ja jatkumo

Perjantain kulttuuriluennolla tutustumme historiaan sanoin ja kuvin. Luennoitsija FT Hanna-Reetta Schreck. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Balalaikan historia -konsertti

Helsingin Balalaikkaorkesteri esittelee konsertissaan venäläisen kansanmusiikin historiaa 1600-luvulta nykypäivään. Historiaa valottavien kappaleiden lisäksi Lehtikuusen koulun oppilaat esittävät pienoisnäytelmän, jossa seikkailevat kansanmusiikkiin ja -soittimiin vaikuttaneet henkilöt. Konsertin huipentaa orkesterin ja lapsikuoron yhteisesitys. Orkesteria johtaa kapellimestari Gennadi Klykov. Opistotalo, Juhlasali (Helsinginkatu 26) klo 18-20. Vapaa pääsy. Ohjelma 5 €. Tiedustelut 09 310 88610.

Teolliset vallankumoukset pitkällä 1800-luvulla

Perfection of Self-Knowledge

The Cultivating Happiness -event series will combine teachings from Buddhist and Hindu psychology and adapt them to our daily lives. Maunula House, 3rd floor (Metsäpurontie 4) 17.30–19. Free entry. Inquiries 09 310 88610.

Open Yoga Workshops / Avoimet joogatreenit (englanninkielinen)

Yoga practice every Friday evening in Maunula House. Bring your own yoga mats and please send a message if you are coming 040 565 6096 / 040 565 4582. Avoimet joogaharjoitukset Maunula-talossa perjantaisin. Ota mukaan oma joogamattosi. Ilmoitathan tulostasi viestillä. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Miitti-hankkeen kanssa ja on osa Demos Erasmus+-projektia. Maunula-talo (Metsäpurontie 4) klo 19.30–21. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Viikko 46

Maanantai 11.11.

Korintti ja Nafplio

Kreikan kulttuurikaupunkeja Oidipuksesta EU-aikaan -luentosarjassa lähdetään matkalle kulttuurimme synnyinsijoille elämää sykkiviin Välimeren kaupunkeihin. Luennoitsija FM, auktorisoitu opas Maarit Nieminen. Pohjois-Haagan toimipiste (Näyttelijäntie 14) klo 12–13.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Mikä on demokraattinen talous?

Onko demokratia rikki? -luentosarjassa selvitetään, mitä demokratia tarkkaan ottaen on ja toimiiko se niin kuin sen pitäisi. Luennoitsija tietokirjailija, opettaja Joona-Hermanni Mäkinen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Hitlerin Saksa

Saksan ja Euroopan historiaa 2: Saksan ja Euroopan kivulias yhdentyminen -luentosarjassa tarkastellaan, miten Saksa on pyrkinyt johtamaan Eurooppaa ja sen yhdentymistä historian eri vaiheissa myös voimalla. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Aaro Hellaakoski

Kanneltalon kirjallisuus -sarjan luento klo 18.30–20 Kannelmäen kirjastossa (Klaneettitie 5). Luennoitsija HuK Iiro Kajas. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Suuri murros Kekkosesta Koivistoon, Ahtisaari ja avoimuuden aika

Tasavallan presidentit K. J. Ståhlbergista Sauli Niinistöön -luentosarja käsittelee presidentti-instituution historian Suomessa ja vertailee presidenttien tapoja käyttää valtaa. Luennoitsijat politiikan toimittajat ja tietokirjailijat Lauri Nurmi ja Matti Mörttinen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kapinoivat provinssit

Sosiaaliset jännitteet ja konfliktit antiikin Roomassa -luennoilla pohditaan eriarvoisuuden ja valtapyrkimysten antiikin Roomassa aiheuttamia jännitteitä ja niiden synnyttämiä väkivaltaisiakin levottomuuksia. Luennoitsija FT Marja-Leena Hänninen. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Slow-matkailu kiireen kesyttäjänä

Lempeän matkailun ABC -luentosarjassa pohdimme hyvinvointia tukevaa matkailua ja saamme monia vinkkejä omille matkoillemme. Luennoitsija restonomi Päivi Suutari. Malmitalo, isoluokka (Ala-Malmin tori 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tiistai 12.11.

Itä-Helsingin historiaa: Vuosaari ennen Vuosaarta

Vuosaari aloitti Helsingin kaupunginosana vuonna 1966. Alueen asuttu historia ulottuu kuitenkin lähes tuhannen vuoden taakse. Luennolla tarkastellaan, keitä Vuosaaressa asui ja miten siellä elettiin. Luennoitsija FM Matti Lipponen. Vuotalo, Vuosali (Mosaiikkitori 2) klo 14–15.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Magalhaesin matka maailman ympäri (1500-luku)

Maailma avautuu -luentosarjassa tarkastellaan, minne elinehdot ja tiedonjano ovat kuljettaneet meitä. Luennoitsija FM Teemu Korpijärvi. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Modernin groteskiudesta: itävaltalaista kirjallisuutta vuodesta 1945

Thomas Bernhard ja Elfriede Jelinek ovat Suomessa asti tunnettuja, vallan ja sen edustajien armottoman, ehkä yliampuvankin kritiikin maailmanmestareita. Mikä tekee itävaltalaisista kirjailijoista – ainakin joistakin heistä – niin sapekkaita? Luennoitsija FM Lauri Marjamäki. Opistotalo, Karhuluokka (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Brucknerin tyylipiirteitä ja sinfoniat 8 ja 9

Brucknerin sinfonioista -luentosarjassa tutustutaan Brucknerin (1824–1896) sävelkieleen ja hänen sinfonioihinsa. Luennoitsija MuM Ilkka von Boehm. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Lacanin pirstaloitunut subjekti

Subjektin modernia filosofiaa -luentosarjassa pohditaan, ovatko ihmiset aina pitäneet itseään yksilöinä. Onko vapaa tahto vain harhaa? Luennoitsija TaM, HuK Jaakko Jekunen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Avoin lukupiiri: Kamila Shamsie: Joka veljeään vihaa

Avoimessa lukupiirissä käsitellään brittiläistä nykykirjallisuutta, brexitiä ja rajoja. FM Tommi Laine alustaa ja sen jälkeen keskustellaan yhdessä. Opistotalo, kirjasto (Helsinginkatu 26) klo 18.30–20. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kylpyläkulttuuria, terveydenhoitoa ja seurustelua

Kulttuurihistoriallinen luento kylpylöistä. Kanneltalon auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30. Luennoitsija FM Katja Weiland-Särmälä. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kansalaistoiminta

Demokratia tänään: Kansalaistoiminnasta kaupunkiaktivismiin -luennoilla tarkastellaan, miten kansalaisten omaehtoinen järjestäytyminen on muovannut kaupunkikulttuuria yhteisöllisemmäksi. Luennoitsija KTM Marita Mustajärvi. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kreikan sisällissodasta everstien juntan aikaan

Kreikan nykyhistoria – väestönvaihdosta talouskriisiin -luentosarjassa tarkastellaan taustoja uutisotsikoiden takaa huomioiden maan suurenmoinen taide ja kulttuuri. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Hitaita polkuja – luentaa, lausuntaa ja liikettä

Hitaita polkuja on luenta- ja lausuntapiiri, jossa myös liikutaan ja tanssitaan – kenties kohti yhteistä esitystä. Työväenopiston tanssin, liikunnan ja teatterin yhteistyöprojekti. Ohjaajina Riina Hannuksela ja Ulla Tarvainen. Roihuvuoren palvelukeskus, viherhuone (Punahilkantie 16) klo 10.30–13.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Mielipidevaikuttajat

Lukutaitoja media- ja digimaailmaan -luentosarjassa tarkastellaan vihapuhetta, populismia ja kaupallista viestintää sekä tutkitaan, miten uutiset ja mediasisällöt leviävät digimaailmassa. Luennoitsija Sari Antikainen. Opistotalo, Viola (Helsinginkatu 26) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Keskiviikko 13.11.

Bangkokin historiaa ja ”historiallinen keskusta”

Enkelten kaupunki – Bangkok -luennoilla tutustutaan kaupungin historiaan, nähtävyyksiin ja kiinnostaviin kulttuurikohteisiin. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 13–14.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kuu tieteessä ja tieteiskuvitelmissa

Kuuhulluudesta kuulentojen salaliittoepäilyihin – Kuun kulttuurihistoriaa -luentosarjassa perehdytään kuun vaikutuksiin. Luennoitsija FM Jussi Tuovinen. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Enkeleitä ja demoneita

Peilauksia taidehistorian mytologisiin kuva-aiheisiin -luentosarjassa tutustutaan taiteilijoiden tulkintoihin länsimaisen taidehistorian mytologisista, uskonnollisista ja kirjallisista aiheista. Luennoitsija FM Leena Reinilä. Stoa, luentosali (Turunlinnantie1) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Antoine Watteau ja ranskalainen rokokoo

Maalaustaiteen vanhat mestarit -luentosarjassa tutustutaan vaiheittain länsimaisen taiteen maallistuvaan kehitykseen ja siihen, miten vanhojen mestarien taide innoitti ja opetti uudemman ajan taiteilijoita. Luennoitsija FM Tiina Ottela. Itämerentalo, Majakka 2 (Tammasaarenlaituri 3 B, 2. krs) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Ilmasto ja oikeudenmukaisuus

Peter Singer–eräsaikamme merkittävimmistä filosofeista-luentosarjassa tutustutaanaustralialaiseen filosofiin, joka on innoittanut keskustelua ja aiheuttanut mielenilmauksia ja tekoja pian 50 vuotta. Luennoitsija FM Lassi Raunio. Itämerentalo, Majakka 1 (Tammasaarenlaituri 3 B, 2. krs) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tuntuuko ympäristövalistus niuhottamiselta?

Ajatuksia tavaroista, jätteistä ja saasteista -luentosarjassa tarkastellaan, miten arjen ajattelutapamme vaikuttavat huomaamattamme myös siihen, miten toimimme ympäristön kanssa. Luennoitsija FM, DI Ilkka Vartiainen. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Tandem Language Learning

An open event where you can come and meet people, learn some new languages and in exchange teach some of yours. Avoin tilaisuus, jonne voit tulla oppimaan toisilta uusia kieliä ja jakaa samalla omaasi. Please send a message if you are coming 040 565 6096 / 040 565 4582. Ilmoitathan tulostasi viestillä. The event is organized in co-operation with Miitti and is part of Erasmus+ project Demos. Maunula House, 3rd floor (Metsäpurontie 4) 17.30–20.45. Free entry. Lisätiedot 09 310 88610.

Torstai 14.11.

Näyttävä paikka -työpaja

Saako paikka näkyä? Työpajassa ideoidaan ja pohditaan erilaisia korjaustapoja. Mahdollisuus pienen parsinta- tai paikkaustyön kokeiluun. Pajassa kierrätysmateriaalia. Ota paikattava vaatteesi mukaan. Työpajaan voi osallistua klo 15–16.30 ja/tai 18.15–19.45. Opistotalo, 2. krs:n aula (Helsinginkatu 26). Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Silkkitietä Dura Europoksesta Ktesifoniin, Qumiin ja Merviin

Silkkitien salaisuudet -luentosarjassa tutustutaan kaupankäyntiin ja tavaroiden vaihtoon antiikin ja Bysantin aikana sekä Silkkitien tärkeimpiin kohteisiin. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Kanneltalo, auditorio (Klaneettitie 5) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Sodat ennen maailmansotaa. Rajamuutokset ja sodat Itä-Euroopassa 1938–1939

Itä-Euroopan maat ja kansat II maailmansodassa 1938–1941 -luentosarjassa perehdytään Itä-Eurooppaan I maailmansodan lopun aikaisista tapahtumista II maailmansodan alkupuolelle. Luennoitsija FM Seppo Vepsäläinen. Kanneltalo, auditorio (Klaneettitie 5) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Utopiat ja dystopiat ilmastonmuutoksesta

Ilmastoaktivismi: utopiat, liikkeet ja elämäntapa -tapahtumassa alustajana toimii kirjailija ja kansalaisvaikuttaja Risto Isomäki. Keskustelua johdattelee Ilmastoinfon asiantuntija Petteri Nisula. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18–19.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Suuria kriisejä ja demokratisoitumista ensimmäisestä maailmansodasta 1950-luvulle

Metsästäjä- ja keräilytalouksista digiaikaan -luentosarjassa käsitellään Suomen ja maailmantalouden kehityksen suuria linjoja kivikaudelta digiaikaan. Luennoitsija FT Irma Tapaninen. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 18.45–20.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Uskonnottomien ikäihmisten oikeudet ja palvelut

Yhdenvertaisuus, uskonnon ja katsomuksen vapaus. Henkinen tuki ja kriisiapu sote-palveluissa. Hoiva-, hoito- ja hautaustahto. Vaihtoehtoja ja palveluja siviilihautajaisiin. Elämäniloa ikääntymiseen. Asioista kertomassa ja kysymyksiin vastaamassa Vapaa-ajattelijain liiton pääsihteeri FM Esa Ylikoski. Opistotalo, Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 17–18.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Merkityksellinen elämä

Pitkää ikää! Näkökulmia tekstiilien kiertotalouteen Suomessa -luentosarja. Luennoitsijat klo 16.45–17.30 tekstiilitaiteilija Aino Favén ja klo 17.30–18.15 professori Arto O. Salonen. Toteutetaan yhteistyössä Tekstiilikulttuuriseura – Sällskapet för textilkultur ry:n kanssa. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 16.45–18.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Kieliä pienissä annoksissa yhteisissä pöydissä / Languages in small portions at shared tables

Jokaisella kerralla paikalla on eri kieliä äidinkielenään puhuvia ihmisiä, jotka opettavat perusteita omasta äidinkielestään. Ilmoitathan tulostasi viestillä. Each week we have people who speak different languages as their native tongue and they will teach basics of their own language. Please send a message if you are coming 040 565 6096 / 040 565 4582. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Miitti-hankkeen kanssa ja on osa Demos Erasmus+-projektia. Maunula-talo, 3. krs (Metsäpurontie 4) klo 17.30–20.45. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perjantai 15.11.

Keisarikauden loistoa

Mestariteoksia antiikin Roomasta -luentosarjassa esitellään Rooman kuvanveiston, arkkitehtuurin ja kirjallisuuden merkkiteoksia. Luennoitsija FT Ari Saastamoinen. Silkkikutomon musiikkiluokka (Laivalahdenkatu 2 b) klo 14–15.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Mitä näemme, kun katsomme kuvaa? Kuvamagia ja antiikin taide

Perjantain kulttuuriluennolla tutustumme historiaan sanoin ja kuvin. Luennoitsija FT Hanna-Riitta Toivanen-Kola. Opistotalo, Viipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 14.30–16. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Días de Cine – Elokuvapäivä

Yhteistyössä Suomen espanjanopettajat ry:n kanssa toteutettava espanjankielisen elokuvan päivä. Tarjolla on yhteensä kuusi elokuvaa Espanjasta ja Latinalaisesta Amerikasta. Opistotalo, Karhuluokka ja Helsinginsali (Helsinginkatu 26) klo 15–21. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Johdatus värilliseen ajatteluun ja goetheläiseen vastaväriharmoniaan

Luennolla käsitellään kuvataiteen ja kulttuurihistorian näkökulmista värillisen havaitsemisen rakenteita ja niiden vaikutusta kuvien kokemiseen ja tekemiseen. Luennoitsija kuvataiteilija Matti Sääski. Stoa, luentosali (Turunlinnantie 1) klo 18–19.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Perfection of Patience

The Cultivating Happiness -event series will combine teachings from Buddhist and Hindu psychology and adapt them to our daily lives. Maunula House, 3rd floor (Metsäpurontie 4) 17.30–19. Free entry. Inquiries 09 310 88610.

Open Yoga Workshops / Avoimet joogatreenit (englanninkielinen)

Yoga practice every Friday evening in Maunula House. Bring your own yoga mats and please send a message if you are coming 040 565 6096 / 040 565 4582. Avoimet joogaharjoitukset Maunula-talossa perjantaisin. Ota mukaan oma joogamattosi. Ilmoitathan tulostasi viestillä. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Miitti-hankkeen kanssa ja on osa Demos Erasmus+-projektia. Maunula-talo (Metsäpurontie 4) klo 19.30–21. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Lauantai 16.11.

Theodor Fontane – Wanderungen durch die Mark Brandenburg

Saksankielinen luento. In diesem Vortrag lernen wir nicht nur den deutschen Schriftsteller Theodor Fontane (1819–1898) kennen, sondern auch die Ruppiner Schweiz. Wir hören auch literarische Werke des Meisters. Luennoitsija FM Michael Möbius. Opistotalo, Castrén-sali (Helsinginkatu 26) klo 11–12.30. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.

Töölö Brass: Brass Life in the Capital City – Tribute to Timo Forsström

Töölö Brassin syyskonsertin ohjelmassa kuullaan mm. Timo Forsströmin sävellyksiä Life in the Capital City, Sons of the Midnight Sun, Orientis ja Brasspect 1. Konsertin johtaa kapellimestari Okko Kivikataja. Opistotalo, juhlasali (Helsinginkatu 26) klo 15. Vapaa pääsy. Ohjelma 10 €. Tiedustelut 09 310 88610.

Sunnuntai 17.11.

Valokuvauksen sunnuntai

Valokuvauksen sunnuntai on avoin tapahtuma kaikille valokuvauksesta kiinnostuneille. Päivän aikana on luentoja, kuvaesityksiä ja näyttelyitä. Klo 14.15–15 Polkuja maailmalle – Suomalaisen valokuvauksen kansainvälistyminen, luennoitsija TaM Anni Hanén-Kajander. Klo 15–15.45 Valokuvakäsityksen muuttuminen, luennoitsija FT Leena Saraste. Opistotalo, Viiipurinsali (Helsinginkatu 26) klo 13–16.15. Vapaa pääsy. Tiedustelut 09 310 88610.