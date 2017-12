Helsingin työväenopiston Pystymetsästä catwalkille -näytös Designmuseossa

Suomi 100 -juhlavuoden innoittamana Helsingin työväenopiston käsityön opiskelijat astuvat rohkeasti estradille Designmuseoon esittelemään kursseilla valmistamiaan töitä.

Pystymetsästä catwalkille -näytös

Tiistaina 12.12.2017 klo 18.15

Suomi 100 -juhlavuoden innoittamana Helsingin työväenopiston käsityön opiskelijat astuvat rohkeasti estradille Designmuseoon esittelemään kursseilla valmistamiaan töitä. Näytöksessä esitellään eri tekniikoilla valmistettuja vaatteita, asusteita ja koruja.

Idea Pystymetsästä catwalkille -näytöksestä syntyi metsäteemasta. Saimme Designmuseon yhteistyökumppaniksi, ja opiston käsityönopiskelijat lähtivät rohkeasti mukaan esittelemään valmistamiaan vaatteita, asusteita ja koruja museon inspiroivaan miljööseen. Opiston musiikinopiskelijat luovat tunnelmaa näytökseen musiikilla.

Museoon pääsymaksu 10 €/ 7 € / 5 €, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi.

Neulatyynypaja ti 12.12. klo 14-17.15

Designmuseo, Korkeavuorenkatu 23, Helsinki

Päästä luovuutesi valloilleen ja tule valmistamaan itsellesi ompelijan tärkein työväline, neulatyyny. Voit valmistaa yksilöllisen design-neulatyynyn tai vaihtoehtoisesti hyödyntää tarjolla olevia valmiita malleja. Materiaaleja, ohjeita ja opastusta saat paikan päältä. Mallit soveltuvat käsin ja koneella ommeltaviksi ja ovat aloittelijaystävällisiä.

Pystymetsästä catwalkille

Meillä jokaisella on oma tarinamme siitä, mikä on saanut meidät lähtemään työväenopiston kurssille tekemään käsillä, ilmaisemaan itseämme, oppimaan tietoja ja taitoja. Tarinan alku on voinut olla pehmeässä langassa, kauniissa kankaan palassa, kierrättämisen halussa, estetiikan kaipuussa tai innossa oppia uusi työtapa. Samasta aiheesta kiinnostuneiden opiskelijoiden ryhmä on suuri voimavara, josta niin harrastuksen juuri aloittanut noviisi kuin kokenut konkarikin saavat tukea omille ideoilleen ja suunnitelmilleen. Jotkut innostuvat harrastamaan tiettyä tekniikkaa hyvinkin pitkäjänteisesti, toiset poimivat tietoja ja taitoja useilta kursseilta ja yhdistävät oppimaansa. Joku poimii vain tietyn taidon ja harrastus jatkuu itsenäisesti. Opiston tarjonnasta löytyy vaihtoehtoja kaikentyyppisille harrastajille.

Nyt on tullut aika näyttää, mitä osaamme. Pystymetsästä catwalkille -näytös ei kuitenkaan ole päätepiste vaan välitavoite. Tarinamme jatkuu.

Metsä meissä

Metsä meissä on Helsingin työväenopiston Suomi 100 -juhlavuoden hanke. Vuoden aikana opiston opiskelijat ja opettajat ovat tutkineet suomalaisuutta, metsää ja suhdettamme metsään erilaisten kurssien, tapahtumien ja yhteisten produktioiden kautta.