Helsingin uimarannoilla ei vielä sinilevää

7.7.2017 11:11 | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Helsingin uimarantojen vesinäytteet otettiin tällä viikolla idän puoleisilta rannoilta eli Aurinkolahdesta, Iso Kallahdesta, Kallahdenniemestä, Laajasalosta, Marjaniemestä, Mustikkamaalta, Rastilasta ja Tuorinniemestä. Kaikki tutkitut näytteet olivat hygieeniseltä laadultaan hyviä. Uimarannoilla ei havaittu sinilevää.

Rantojen sinilevämäärä on pysynyt vähäisenä vuodenaikaan nähden. Tähän on vaikuttanut erityisesti veden lämpötila, joka on edelleen viileä. Tällä viikolla uimaveden lämpötila vaihteli 13–16 asteen välillä.

Helsingin kaupungin ympäristöterveysyksikkö seuraa yleisten uimarantojen veden laatua uimakauden 15.6.–31.8. ajan. Uimavesinäytteistä määritetään ulosteperäisten bakteerien määrä. Helsingissä on 25 yleistä uimarantaa, joista 12 on suuria yleisiä uimarantoja ja 13 pieniä yleisiä uimarantoja. Uimarannoista kolme sijaitsee Vantaanjoen rannalla ja muut merenrannoilla.

Helsingin edustan merialueella viileää, sinilevien määrä erittäin vähäinen

Meriveden pintalämpötila Helsingin edustalla on noin 11-12 astetta ja suojaisammilla lahtialueilla noin 15 astetta. Viileän pintaveden ja aallokon sekoittavan vaikutuksen takia ulommilla merialueilla ei ole havaittu sinilevää. Ainoastaan suojaisemmalla Laajalahdella havaittiin erittäin vähäisiä määriä sinilevää, mutta se ei esimerkiksi haittaa uimista.

Levien määrä kaiken kaikkiaan on hyvin vähäinen ajankohtaan nähden, minkä vuoksi näkösyvyys on kohtalaisen hyvä ja vesi on kirkasta.

Tuulen suunta on kääntynyt viime viikon idänpuoleisesta lännen ja luoteen puoleiseksi, ja sen voimakkuus läntisellä Suomenlahdella on ollut noin 11 m/s. Suomenlinnan edustalla merkitsevä aallonkorkeus on ollut noin 0,4 metriä ja korkein yksittäinen aalto 0,7 metriä.

Tietoa uimavesistä, levätilanteesta ja merisäästä

Uimavesinäytteiden viimeisimmät tulokset ovat nähtävillä kunkin uimarannan ilmoitustaululla. Lisäksi uimavesinäytteiden tuloksista ja näytteenoton yhteydessä tehdyistä sinilevähavainnoista tiedotetaan kesän aikana Helsingin kaupungin Internet-sivuilla sekä viikoittaisilla mediatiedotteilla.

www.hel.fi/uimavesi

Rantapelastajien päivittämät tiedot valvottujen uimarantojen sinilevätilanteesta ja uimaveden lämpötilasta löytyvät palvelusta

https://ulkoliikunta.fi/

Helsingin edustan vesien tilaa voi seurata Helsingin kaupungin tekemien veden laadun mittausten tuloksista:

Lisäksi Helsingin kaupungin ja Ilmatieteenlaitoksen tuottamilta meri.hel.fi -sivuilta voi käydä katsomassa ajankohtaisia merisään tietoja, kuten ilman ja veden lämpötilan sekä tuulen nopeuden ja suunnan.