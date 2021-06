Helsingin uimarannoilla ensimmäisiä sinilevähavaintoja

Jaa

Kesän ensimmäiset uimarantojen sinilevähavainnot tehtiin juhannusviikolla Munkkiniemen ja Aurinkolahden uimarannoilla. Uimavesinäytteiden tulokset ovat nähtävillä kunkin uimarannan ilmoitustaululla.

Munkkiniemen ja Aurinkolahden uimarannoilla on juhannusviikolla havaittu kesän ensimmäiset sinilevät. Seurasaarenselän ja Laajalahden rantavyöhykkeeseen on paikoittain kertynyt sinileviä myös uimaranta-alueiden ulkopuolella. Helsingin edustan välisaaristossa tilanne on vielä hyvä ja ulommilla uimarannoilla uimista haittaa vain alhainen veden lämpötila. Viime viikonlopun jälkeen käynnistynyt kumpuamisilmiö on laskenut pintalämpötiloja jopa 10 astetta Suomenlinnan, Lauttasaaren ja Aurinkolahden uimarannoilla.

Uimakausi alkoi 14. kesäkuuta ja kestää elokuun loppuun saakka. Helsingin ympäristöpalvelut valvoo uimakauden ajan rantojen hygieniaa sekä veden laatua Helsingin yleisillä uimarannoilla.

Näin tunnistat sinilevän

Sinilevä näkyy vedessä aluksi vihertävinä tai kellertävinä hippusina, mutta runsastuessaan levämassa voi nousta veden pinnalle levälautoiksi. Runsaasta sinileväesiintymästä kielii myös veden sameus ja vihreys. Rantaan ajautunut levälautta voi muistuttaa paksua maalia tai hernerokkaa. Vanhetessaan sinilevän väri voi muuttua ruskehtavaksi tai jopa turkoosiksi. Sille on tunnusomaista ummehtunut haju.

Sinilevän voi erottaa muista levistä esimerkiksi kokeilemalla veden pintaa kepillä: jos levämassa ei tartu keppiin rihmoina vaan hajoaa ja sekoittuu veteen, kyseessä on todennäköisesti sinilevä. Vettä voi myös ottaa lasiin ja antaa veden seistä hetken aikaa: jos levä nousee pintaan, kyseessä on todennäköisesti sinilevä.

Sinilevän terveyshaitat

Sinilevää runsaasti sisältävään veteen on aina syytä suhtautua siten, että se saattaa aiheuttaa terveyshaittaa. Jotkut sinilevälajit tuottavat ihoa ärsyttäviä yhdisteitä sekä hermo- tai maksamyrkkyjä. Myös myrkyttömät sinilevät voivat aiheuttaa iho- ja hengitystieoireita, joten uinnin jälkeen on hyvä peseytyä puhtaalla vedellä. Sinileväistä vettä ei tule käyttää peseytymiseen eikä saunomiseen. Sinileväisen veden käyttäminen löylyvetenä voi aiheuttaa jopa enemmän oireita kuin veden nieleminen. Runsaan sinilevämäärän nieleminen voi aiheuttaa äkillisiä myrkytysoireita. Oireina voi olla esimerkiksi nuha, ihon tai silmien kutina, ripuli, oksentelu ja pahoinvointi.

Etenkin pienet lapset ja lemmikkieläimet on syytä pitää poissa sinileväisestä vedestä, koska ne voivat saada voimakkaitakin myrkytysoireita. Myrkytysepäilyissä hakeudutaan lääkäriin. Myrkytystietokeskus antaa tarvittaessa lisäohjeita.

Tietoa uimavesistä, levätilanteesta ja veden lämpötilasta

Helsingissä on 25 uimarantaa, joista neljällä suositellaan uimisen välttämistä. Uimarantojen vedenlaatua seurataan säännöllisin näytteenotoin. Uimavesinäytteiden tulokset ja näytteenoton yhteydessä tehdyt sinilevähavainnot ovat nähtävillä Helsingin kaupungin Internet-sivuilla http://www.hel.fi/uimavesi.

Rantapelastajien päivittämät tiedot valvottujen uimarantojen sinilevätilanteesta ja uimaveden lämpötilasta löytyvät palvelusta https://ulkoliikunta.fi/.

Helsingin edustan vesien tilaa voi seurata seuraavista lähteistä: hel.fi/merivesi (meriveden laatu) ja meri.hel.fi (veden lämpötila, merisää ja aallokko)

Uimaveden lämpötilat Helsingissä https://uiras.fvh.io/