Helsingin uimarantojen vesi edelleen viileää

Tällä viikolla vesinäytteet haettiin Seurasaaren, Veijarivuoren, Pakilan, Pikkukosken, Tapaninvainion, Mustasaaren, Pihlajasaaren, Suomenlinnan sekä Uunisaaren uimarannoilta. Kaikki tutkitut näytteet olivat hygieeniseltä laadultaan hyviä. Mustasaaren rannalla havaittiin sinilevää. Uimarannoilta mitatut veden lämpötilat vaihtelivat 15 - 18 asteen välillä.

Mustasaaren uimarannalla havaittiin näytteenoton yhteydessä runsaasti sinilevää. Vähäinen sinilevämäärä ei estä uimista. Jos vedessä on runsaasti sinilevää, on hyvä välttää uimista tai käydä suihkussa heti uimisen jälkeen. Sinilevän tunnistaa vedessä leijailevista pienistä vihreän kellertävistä tikuista ja hipuista.

Merivesi yhä viileää, sinilevät paikoin runsastuneet

Meriveden lämpötila ei ole noussut viime viikosta, vaan vesi on yhä 13-14 asteista, mikä on ajankohtaan nähden pitkän ajan keskiarvoa viileämpää. Alkuviikon tuulet ovat sekoittaneet pintavettä, eikä Helsingin edustan ulommilla merialueilla havaittu sinileviä. Suojaisemmilla lahdilla on nähty hieman levää.

Vesinäytteet otettiin tällä viikolla Vanhankaupungin selältä, Töölönlahdelta sekä Helsingin edustalta hieman ulommalta merialueelta. Vanhankaupungin selän näytteessä ei näkynyt sinilevää, mutta Töölönlahdella ja ulommalla näytepisteellä oli hyvin vähäisiä määriä Dolichospermum -suvun sekä Aphanizomenon -suvun sinileviä, jotka voivat muodostaa myrkyllisiä kukintoja.

Tietoa uimavesistä, levätilanteesta ja merisäästä

Uimavesinäytteiden viimeisimmät tulokset ovat nähtävillä kunkin uimarannan ilmoitustaululla. Lisäksi uimavesinäytteiden tuloksista ja näytteenoton yhteydessä tehdyistä sinilevähavainnoista tiedotetaan kesän aikana Helsingin kaupungin Internet-sivuilla sekä viikoittaisilla mediatiedotteilla.

Rantapelastajien päivittämät tiedot valvottujen uimarantojen sinilevätilanteesta ja uimaveden lämpötilasta löytyvät palvelusta

Helsingin edustan vesien tilaa voi seurata Helsingin kaupungin tekemien veden laadun mittausten tuloksista:

Lisäksi Helsingin kaupungin ja Ilmatieteenlaitoksen tuottamilta meri.hel.fi -sivuilta voi käydä katsomassa ajankohtaisia merisään tietoja, kuten ilman ja veden lämpötilan sekä tuulen nopeuden ja suunnan.