Helsingin uimarantojen vesi hyvälaatuista, mutta viileää

30.6.2017 12:48 | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Helsingin uimarantojen vesinäytteet otettiin tällä viikolla Seurasaaren, Veijarivuoren, Pikkukosken, Furuvikin, Hevossalmen, Kivinokan, Porvariskuninkaanpuiston, Puotilan, Mustasaaren, Pihlajasaaren, Suomenlinnan sekä Uunisaaren rannoilta. Uimavesinäytteistä määritettiin ulosteperäisten bakteerien määrää. Kaikki tutkitut näytteet olivat hygieeniseltä laadultaan hyviä eikä sinilevää havaittu. Uimarannoilta mitatut veden lämpötilat vaihtelevat nyt 11–17 asteen välillä.

Helsingin kaupungin ympäristöterveysyksikkö seuraa yleisten uimarantojen veden laatua uimakauden 15.6.–31.8. ajan.

Tänä vuonna Helsingissä on 25 yleistä uimarantaa, joista 12 on suuria yleisiä uimarantoja ja 13 pieniä yleisiä uimarantoja. Uimarannoista kolme sijaitsee Vantaanjoen rannalla ja muut merenrannoilla.

Merivesi yhä viileää, ei leväkukintoja

Meriveden lämpötila on pysytellyt tälläkin viikolla 9–10 asteen tuntumassa. Vesi on noin seitsemän astetta kylmempää kuin viime vuonna samaan aikaan. Suojaisilla lahdilla vesi on hieman lämpimämpää, noin 13 asteista.

Merkitsevä aallonkorkeus Suomenlinnan edustalla on tällä hetkellä noin 0,6 metriä, mutta voimakkaan idän ja koillisen välisen tuulen odotetaan nostavan aallonkorkeutta viikonlopun aikana. Veneilijöiden kannattaa huomioida haastavat keliolosuhteet. Suomenlahden länsiosaan on annettu sekä myrsky- että aallokkovaroitus.

Pintaveden kylmä lämpötila, kovat tuulet ja aallokko ovat hillinneet leväkukintojen muodostumista. Vesi on tällä hetkellä kirkasta, koska levämäärä on yhä vähäinen. Aallokko on sekoittanut siitepölylautat vesipatsaaseen, mutta paikoitellen saattaa vielä nähdä ohutta siitepölykalvoa. Levien määrän odotetaan runsastuvan meriveden lämpötilan noustessa.

Tietoa uimavesistä, levätilanteesta ja merisäästä

Uimavesinäytteiden viimeisimmät tulokset ovat nähtävillä kunkin uimarannan ilmoitustaululla. Lisäksi uimavesinäytteiden tuloksista ja näytteenoton yhteydessä tehdyistä sinilevähavainnoista tiedotetaan kesän aikana Helsingin kaupungin Internet-sivuilla sekä viikoittaisilla mediatiedotteilla.

www.hel.fi/uimavesi

Rantapelastajien päivittämät tiedot valvottujen uimarantojen sinilevätilanteesta ja uimaveden lämpötilasta löytyvät palvelusta

https://ulkoliikunta.fi/

Helsingin edustan vesien tilaa voi seurata Helsingin kaupungin tekemien veden laadun mittausten tuloksista:

Lisäksi Helsingin kaupungin ja Ilmatieteenlaitoksen tuottamilta meri.hel.fi -sivuilta voi käydä katsomassa ajankohtaisia merisään tietoja, kuten ilman ja veden lämpötilan sekä tuulen nopeuden ja suunnan.