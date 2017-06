Helsingin Uimastadikalla rantalentistreenejä huippuohjauksessa

Ruiskumestarin talo vie taas kodikkaasti 1800-luvulle 7.6.2017 11:07 | Tiedote

Ruiskumestarin talo Kristianinkatu 12:ssa Kruununhaassa avautuu perjantaina 9.6.2017 jälleen vuosien remontin jälkeen. Helsingin tunnelmallisimpiin kuuluva kotimuseo sijaitsee kantakaupungin vanhimmassa, noin 200-vuotiaassa puisessa asuinrakennuksessa. Ruiskumestarin talossa voi eläytyä arkeen pikkuvirkamiehen kodissa 1860–70-luvuilla. Vaatimattoman puutalon pikkuisessa salissa on muodikas trumpettisohva ja komea pietarilainen kirjoituslipasto, mutta keittiössä roikkuvat reikäleivät katossa ja nurkassa on kirnu. Ruiskumestarin taloon on vapaa pääsy.