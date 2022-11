Helsingin ulkoluistelukausi alkaa jälleen Oulunkylästä

Leudon sään takia olosuhteet eivät olleet marraskuun alkupuolella optimaaliset tekojäiden jäädyttämisen kannalta, minkä lisäksi Helsingin kaupungin energiansäästötoimenpiteet vaikuttavat myös tekojääkenttien jäädytysaikatauluihin.

Brahenkentän tekojääkentän jäädytys on myös aloitettu tällä viikolla. Brahenkentällä on uusi kesällä asennettu bioflex-keinonurmipinnoite joustoalustalla, jollaista ei ole kyseisellä kentällä aiemmin jäädytetty, joten kenttä vaatii hieman stabiilimman olosuhteen jäädytykseen. Tavoitteena on, että Brahenkentällä päästäisiin luistelemaan viikon 47 aikana.

Helsingin muiden tekojääkenttien, eli Jätkäsaaren, Käpylän, Laajasalon, Lassilan, Lauttasaaren ja Pukinmäen, jäädyttäminen aloitetaan porrastetusti viikosta 47 lähtien. Kontulan tekojääkenttä on puolestaan remontissa, jonka jälkeen jäädytys on tarkoitus näillä näkymin aloittaa joulun välipäivinä sään salliessa.

Oulunkylän ja Brahenkentän tekojäitä lukuun ottamatta Helsingin tekojääkenttien jäädyttäminen aloitetaan, kun vuorokauden keskilämpötila on alle kaksi astetta. Aiemmin jäädytys aloitettiin, kun keskilämpötila alitti viiden asteen rajan.

Tekojäiden avaamisista tiedotetaan vielä erikseen muun muassa Helsingin kaupungin nettisivuilla ja Helsingin kaupungin liikuntapalveluiden sosiaalisen median kanavissa.

Brahenkentän ja Oulunkylän tekojääkentän luistelukausi jatkuu sääolosuhteiden salliessa maaliskuun 2023 puoleenväliin. Muiden Helsingin tekojäiden kausi päätetään helmikuun 2023 loppuun mennessä.

Helsingin tekojääkentät (linkki)