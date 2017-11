Helsingin uudistuneessa elinkeinopäivässä haastetaan kansainvälisemmän kaupungin tekemiseen

Helsingin kaupungin elinkeinopäivä on toiminut vuosikymmeniä seudun yrittäjien, elinkeinoelämän vaikuttajien ja kaupungin virkamiesten kohtaamispaikkana. Tänä vuonna sitä vietetään uudistettuna Accelerate Helsinki -nimellä keskiviikkona 15.11.2017 kello 13–17 startup-keskus Maria 01:ssä (Lapinlahdenkatu 16). Toivotamme toimituksenne edustajan tervetulleeksi Elinkeinopäivään 2.0!

Se pelaa, joka ei pelkää!

Helsingin on oltava joka päivä kansainvälisempi, ketterämpi ja vetovoimaisempi. Kansainvälistyminen alkaa sisältä ja jatkuu ulos. Kun kansainväliset työmarkkinamme toimivat sujuvammin, yhä useampi ulkomaalaistaustainen tuntee vetoa Helsinkiin. Tästä hyötyvät kaikki.

Elinkeinopäivässä kaupungin virkamiehet, yrittäjät ja muut vaikuttajat pohtivat yhdessä Helsingin kansainvälisten työmarkkinoiden vipu- ja kipupisteitä. Tavoitteena on jakaa ideoita ja inspiraatiota kansainvälisen osaamisen tunnistamisesta ja sen joustavammasta hyödyntämisestä.

Teemaan tutustutaan myös pelillisissä työpajoissa. Kun marraskuinen iltapäivä alkaa pimetä, avaamme lukitun sairaalaosaston ovet ja jakaannumme toimenpidehuoneisiin ratkaisemaan teemaan liittyviä haasteita.

Kansainvälisempi Helsinki yhdessä

Startup-keskus Maria 01 sijaitsee entisen Marian sairaalan päärakennuksessa ja siitä on tullut Pohjoismaiden suurin kasvuyrityskeskus, jossa työskentelee tällä hetkellä liki 700 yrittäjää. Heillä, jos kellä, on näkemys siitä, mitä tarkoittaa kasvun luominen kansainvälisen osaamisen avulla. Mutta niin on elinkeinopäivän osallistujillakin.

Yhdessä otamme kansainvälisen osaamisen entistä paremmin käyttöön.



Jan Vapaavuori

pormestari

Marja-Leena Rinkineva

elinkeinojohtaja



Katso pormestari Vapaavuoren videokutsu Accelerate Helsinki -tapahtumaan!

