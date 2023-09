Helsingin uusi maamerkki nousee tänään merenpinnan yläpuolelle

Pyloni toimii Kruunuvuorensillan keskitukena ja siihen tukeutuvat vinoköysiosuuden teräspalkistot. Vinoköysiä tulee yhteensä 17 paria pylonin molemmin puolin.

Vuonna 2025 pyloni on valmis, ja tällöin sen huippu on 135 metrin korkeudella. Stadionin torni on 72 metriä korkea, Kalasataman tornitalojen korkein talo 134 metriä ja Hanasaaren voimalaitoksen piipun korkeus on 149 metriä. Kruunuvuorensillan pylonista tulee osa Helsingin siluettia.

Pyloni on perustettu kalliovaraisena ja alemman peruslaatan perustamistaso on 9,5 metriä merenpinnan alapuolella. Pylonin alempi peruslaatta on kooltaan 18 m x 18 m x 4,5 m ja sen muottina toimi kallioon louhittu potero. Tämän kalliovaraisen peruslaatan päälle valettiin toinen, kooltaan hiukan pienempi peruslaatta. Tämän laatan koko on 12 m x 12 m x 3,5 m. Alempi peruslaatta tehtiin vedenalaisena työnä, mutta tämän päälle tulevat rakenteet tehdään kuivatyönä. Näiden peruslaattojen päälle alkaa rakentumaan pylonin jalka.

Pylonin jalusta on umpinainen teräsbetonirakenne sillan kansirakenteen tasoon saakka. Kansitason yläpuolinen rakenne on onttoa. Toisessa jalassa on huoltoportaat ja toisessa jalassa huoltohissi 78 metrin korkeudelle asti. Huipulle pääsee huoltoportaita pitkin. Pylonin huipulla on ”parveke” muun muassa lentoestevalojen huoltamiseen.

Pyloni rakennetaan kansitason yläpuolisilta osiltaan kiipeävän muotin tekniikalla. Valuosan betonoinnin jälkeen annetaan massan kovettua tiettyyn prosenttimäärään loppulujuudesta. Tämän jälkeen muotit irrotetaan valupinnasta. Muottipinnat tarkastetaan ja muotti ”kiipeää” kiskojen avulla ylöspäin seuraavan valujakson rakentamista varten.

Raitiotieliikenteen on tavoite alkaa vuonna 2027.