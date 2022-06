Helsingin uusi opaskartta 2022 on julkaistu

Sisällön ja ulkoasun tavoitteena on selkeys, luotettavuus ja johdonmukaisuus. Kartassa on käytetty symboleja esimerkiksi museoiden, teatterien, kirkkojen ja uimarantojen merkitsemiseen, ja niiden sijaintitieto on poimittu suurelta osin Pääkaupunkiseudun Palvelukartasta. Keskusta-alueen karttasuurennoksessa on käytetty vähän tilaa vieviä maamerkkien kuvakkeita, joiden avulla on helpompi paikantaa merkittäviä nähtävyyksiä ja rakennuksia.

Opaskartan mittakaava on 1:20 000. Karttaa myydään taitettuna nimiluettelon kanssa sekä suorana karttalehtisarjana. Kartta ja hakemisto ovat kaksikieliset. Edellinen painos on vuodelta 2020.

Hinnat, tiedustelut ja myynti

Karttaa myydään Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa (maksu vain kortilla) sekä hyvin varustetuissa kirjakaupoissa.

Hinnat

Opaskartta ja katunimiluettelo 17,00 €

Opaskarttalehtisarja, suorat lehdet 9,00 €

Kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelun palveluajat ja käyntiosoite kesällä 2022

Asiakaspalvelupiste ma–ti 8.15 ja ke–pe 12–15

Puhelinpalvelu 09 310 22111, ma–to 8.15–16 ja pe 12–15

Käyntiosoite: Työpajankatu 8, 00580 Helsinki

Sähköpostiosoite karttoihin liittyvissä asioissa: kymp.kami.asiakaspalvelu@hel.fi

Ajantasaiset osoitetiedot ja palveluajat löytyvät asiakaspalvelun yhteystietosivuilta.

Ilmaiset kartat löytyvät Helsingin karttapalvelusta

Kaupungin tuottamiin muihin karttoihin ja aineistoihin pääsee helpoiten tutustumaan internetin avoimessa karttapalvelussa osoitteessa kartta.hel.fi. Sieltä löytyy mm. ajantasainen kanta-, kiinteistö- ja opaskartta, kaavoitustiedot sekä historiallisia aineistoja ja ilmakuvia.

Kaupunki laatii ja myy erilaisia karttoja myös tilaustyönä. Aineistoja voi tiedustella kaupunkimittauspalvelusta.