Helsingin uusi varhaiskasvatussuunnitelma: Lapset saavat näkyä ja kuulua kaupunkikuvassa

Päätöstiedote: Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätökset 20.6. 20.6.2017 19:17 | Tiedote

Helsingin ylin johto ja kaupungin koko organisaatio uudistuivat perin pohjin 1.6. alkaen. Kaupungin neljä toimialaa aloittivat toimintansa, kuten myös kasvatus- ja koulutuslautakunta, jonka puheenjohtajana toimii apulaispormestari Pia Pakarinen (kok.). Kasvatuksen ja koulutuksen 13-jäseninen lautakunta ja kaksi jaostoa, suomen- ja ruotsinkielinen, toimivat neljä vuotta kerrallaan eli vuosina 2017-2021. Sivun sisältö ​Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen roolia kaupungin johtamisessa sekä erottaa selkeästi toisistaan virkamiesvalmistelu ja poliittinen päätöksenteko. Lautakunnat kuuluvat olennaisena osana kaupungin päätöksentekoon. Uusi johtamisjärjestelmä on kirjattu kaupunginvaltuuston hyväksymään hallintosääntöön. ”Yksi toimiala ja yksi lautakunta sekä jaostot vahvistavat Helsingin kasvatusta ja koulutusta. Uudistuksen avulla voimme entistä paremmin kehittää Helsingissä elinikäistä ja hyvää oppimista vauvasta vaarin. Haluamme on olla nyt