Helsingin Vaakunan uudistus on valmis – hotellin design ja näkymät hurmaavat niin kotimaiset kuin kansainväliset matkailijat

Helsingin ydinkeskustan paraatipaikalla sijaitsevan Original Sokos Hotel Vaakunan kolme vuotta kestänyt uudistus on valmis. Vaakuna houkuttelee asiakkaita suomalaisella klassikkodesignilla ja parvekkeellisilla huoneilla. Näkymät keskustan kattojen yli ihastuttavat tottunuttakin Helsingin-kävijää.

Original Sokos Hotel Vaakunan uudistus valmistui sopivasti kaikkien aikojen kotimaan matkailukesän kynnyksellä. Hotellin kaikki huoneet, ravintola, aula sekä kokous- ja juhlatilat uudistettiin kolme vuotta kestäneessä hankkeessa, joka toteutettiin yhteistyössä Museoviraston kanssa. Uusittu hotelli on yhtenäinen ja harmoninen kokonaisuus. Korona-aikana se on houkutellut erityisesti lähialueiden staycation-vieraita, seuraavaksi toivotaan matkailijoita myös muualta Suomesta ja ulkomailta.

Suomalaisen designin helmi

Vaakuna-hotelli ja Sokoksen tavaratalo valmistui vuoden 1952 olympialaisiin, ja rakennuksen suunnitteli SOK:n luottoarkkitehti, funktionalisti Erkki Huttunen. Vaakunan valaisinsuunnittelusta vastasi Paavo Tynell, jota pidetään yhtenä tunnetuimmista suomalaisista suunnittelijoista maailmalla. Tynellin suunnittelemia valaisimia onkin hotellissa ja ravintola 10. Kerroksessa yhä runsaasti käytössä.

Uudistus tehtiin yhteistyössä Museoviraston kanssa, ja sisustussuunnittelusta vastasi sisustusarkkitehtitoimisto Fyra Oy. ”Rakennus on osin suojeltu ja todella upea. Halusimme säilyttää mahdollisimman paljon vanhaa ja klassista tunnelmaa. Erityisesti kansainväliset asiakkaamme ihastelevat upeita valaisimiamme sekä näyttävää aulaa” hotellinjohtaja Satu Näsärö kertoo uudistuksen taustoista.

Huoneet omalla parvekkeella

Hotellin ehkä parhaiten varjeltu salaisuus, tai vähiten tunnettu erikoisuus ovat 9. kerroksen huoneet, joissa on jokaisessa oma parveke.

”Parvekkeilta aukeaa hienot näkymät eri suuntiin. Kesällä nämä huoneet ovat erityisen kivoja, kun voi omalla parvekkeella nauttia esimerkiksi illallista tai aamun ensimmäisen kahvikupillisen. Näitä ei vielä mielestäni kuitenkaan tunneta kovin hyvin, ihmiset usein yllättyvät, kun huoneita esittelee” hotellinjohtaja Näsärö kertoo.

Hotelli sai myös lisää tilaa, kun 5. kerrokseen valmistui kokonaan uusi huonekerros. Entisellä Sokoksen kodin osastolla nautitaan nyt hyvistä yöunista. Rauhallisin sävyin sisustetuissa huoneissa on vilkkaat näkymät Rautatientorin tai Narinkkatorin suuntaan sekä runsaasti tilaa. Vaakunassa on historiallisten rakennuksille tyypilliseen tapaan paljon erilaisia ja eri kokoisia huoneita. Huonekerroksia on tullut ajan myötä lisää, ja matkailijoiden tarpeet ovat vaihdelleet.

”Nyt kysytään paljon sviittejä ja isompia huoneita. Myös erikoisuudet kiinnostavat. Hotellilomilta haetaan elämyksiä, ja halutaan kokea uutta. Toisaalta klassikot ovat syystäkin klassikkoja. Vaakunan ajaton tyyli vetoaa vuodesta toiseen”, Näsärö valottaa Vaakunan suosion syitä.

Original Sokos Hotel Vaakuna

340 huonetta. 46 parvekkeellista huonetta ja useita erilaisia sviittejä.

Ravintola 10. Kerros, juhla- ja kokoustiloja sekä suuri terassi.

Rakennettu 1939–1952

Uudistettu 2018–2021

Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto HKP Oy

Sisustussuunnittelu: Sisustusarkkitehdit Fyra Oy