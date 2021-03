Helsingin vankilassa erityistoimia 17.3. korona-altistumisen takia

Jaa

Helsingin vankilassa on tapahtunut vankien keskinäinen altistumistilanne, jossa 15 vankia on altistunut koronavirukselle. Altistumisen takia on tehty tarvittavat karanteenitoimet ja altistuneiden aiheuttamat mahdolliset jatkotartunnat selvitetään PCR-testauksella. Vangeilla on ollut mahdollisuus olla yhteyksissä läheisiin.

Vankilan henkilöstöä on ohjeistettu asianmukaisista suojautumistoimenpiteistä. Eristystoimenpiteet on tehty suositusten mukaisesti ja toimintamalleista on sovittu Vankiterveydenhuollon tartuntataudeista vastaavan lääkärin kanssa. Kaikissa vankiloissa on tehty valmiussuunnitelmat koronaepidemian varalle. Rikosseuraamuslaitoksen valmiusryhmä seuraa koronaviruksen tartuntatilannetta yhteiskunnassa sekä vankiloissa ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa viikoittaisissa kokouksissa. Tarvittaessa varaudutaan uusiin toimenpiteisiin alueilla ja yksiköissä viranomaisohjeistuksia noudattaen. Alueilla on myös paikalliset valmiusryhmät. Valmiuspäällikkö Anssi Vuosalmen mukaan Rikosseuraamuslaitos on pystynyt välttymään laajemmilta tartunnoilta koronaepidemian aikana rajoitus- ja torjuntatoimilla. Nyt tartuntatautitilanne on heikentynyt voimallisesti koko yhteiskunnassa, joka näkyy väistämättä myös Rikosseuraamuslaitoksen toiminnassa. Uusien vankeusrangaistusten aloitusten yhteydessä tehdyissä koronavirusteissä on havaittu viime viikkoina aiempaa enemmän korovirustartuntoja, joita vangit ovat saaneet siviilistä. Tilanne osoittaa osaltaan koronavirustilanteen heikentymisen koko yhteiskunnassa. Muuttunut tilanne lisää merkittävästi vankilaepidemian riskiä myös Suomessa. Lisätiedot: Rikosseuraamuslaitos, valmiuspäällikkö Anssi Vuosalmi, p. 029 56 88450 Helsingin vankilan johtaja Eeva Säisä, p. 029 56 82126 Vankiterveydenhuollon vastaava ylilääkäri Hanna Hemminki-Salin, p. 029 524 5551

Avainsanat koronaRikosseuraamuslaitosvankila

Kuvat Lataa