Helsingin ydinkeskustaan uusi brasserie ja pub Alexanderplats

Etelähelsinkiläisen ravintolasuosikin Maxillin ravintoloitsija Alexander Gullichsen avaa syyskuun lopulla Helsingin ydinkeskustaan uuden Alexanderplats-ravintolan. Yksityisessä omistuksessa oleva laadukas ja valoisa brasserie sijaitsee täysin uudessa ravintolatilassa Eteläesplanadilla, palvellen asiakkaitaan kaikkina viikonpäivinä myöhäiseen iltaan saakka. Alexanderplatsin myötä ravintola-alalle tekee paluun Gullichsenin 90-luvulla perustamasta legendaarisesta ravintola Safkasta tuttu Sampo Kantele, joka on uutuusravintolan osakas ja keittiöpäällikkö.

Alexanderplats on pitkän linjan ravintoloitsijan Alexander Gullichsenin ja ravintolakoulu Perhon lehtorina toimivan keittiömestari Sampo Kanteleen näkemys klassisesta brasseriesta, eli helposti lähestyttävästä ja laadukkaasta hyvän palvelun ravintolasta, jossa on viihtyisän baarin lisäksi runsaasti tilaa ruokailijoille. Vuonna 1940 valmistuneessa Bensowin talossa sijaitseva Alexanderplats kunnioittaa arkkitehtuurisesti arvokasta perintöään ja sen sisustuksessa on rakentamisajankohdalle ominaista funktionalismin henkeä.

”Vaikka brasserie tarkoittaa alkujaan panimoa, on se meille myös ravintola, joka sijaitsee keskeisellä paikalla, on aina auki ja tarjoilee keittiöstään pöytään saakka klassikkoannoksia lounaasta iltamyöhäiseen. Helsingistä ei löydy montaa ravintolaa, jossa voisi illallistaa hyvin teatterin tai konsertin jälkeen tai missä lapsiperhe voi yhdessä nauttia viihtyisän päivällisen myös sunnuntaina. Helposti lähestyttävä, mutta laadukas ja palveleva Alexanderplats vastaa paitsi näihin tarpeisiin, sisältää se brasserie-lupauksen lunastaakseen myös laadukkaan baarin hyvine drinkki- ja vaihtuvine hanaolutvalikoimineen”, kertoo ravintoloitsija Alexander Gullichsen ja lisää: ”On hienoa päästä tekemään uutta ravintolaa Sampo Kanteleen kanssa. Edellinen yhteistyömme ravintola Safka oli aikanaan eräänlainen menestys, joka avasi tietä husmanskostin saapumiselle myös valkoisilla pöytäliinoilla varustettujen ravintoloiden listoille.”

Gullichsenin ja Kantelen edellinen yhteiskeittiö ravintola Safka palkittiin Vuoden ravintola -tittelillä 1994 ja se saavutti myös Suomen ensimmäinen Michelin Bib Gourmand -maininnan vuonna 1995. Uuden Alexanderplatsin keittiömestarina aloittaa ravintola Juuressa pitkän uran tehnyt Jukka Nykänen ja ravintolapäällikkönä Angelo Dinato.

”Alexanderplatsin linjaa kuvastaa se, että listaltamme löytyy aina parhaista raaka-aineista valmistettuja eurooppalaisia klassikkoannoksia, jotka eivät turhia kikkailuja kaipaa. Emme lähde ehdoin tahdoin muuttamaan hyväksi koettuja klassikoita, vaan pyrimme tekemään annokset sellaisiksi, kuin ne on alun perin mietitty koettavaksi. Listastamme tulee myös selkokielinen, eli asiakas tietää mitä tilaa”, kertoo keittiöpäällikkö Sampo Kantele Alexanderplatsin ruokalinjasta ja lisää: ”Käsin leikattu tartar, osterit, laadukas entrecôte perinteisine tykötarpeineen, hyvät kalaruoat ja cremé caramel ovat esimerkkejä brasserieiden listoilta kautta maailman ja Suomessa kun olemme, löytyy meiltä myös silakat ja kaalikääryleet. Voissa ja maussa ei tulla säästelemään, mutta toki seuraamme aikaamme ja huomioimme myös erikoisruokavalioita. Kasviksia käytämme sesongin mukaan. Trendejä tulee ja menee, mutta makujen harmonia ja niiden herkullisuus ovat meille tärkeintä, mitä lautaselta tulee löytyä.”

Gullichsen kokee, että ravintola-alalla voi edelleen erottautua alati kovenevassa kilpailussa ruoan, tunnelman ja hyvän sekä mutkattoman palvelun synnyttämän kokonaiselämyksen voimin.

”On sääli huomata, kuinka erikoisliikkeet vähenevät ydinkeskustojen kivijaloista. Hyvän palvelun kahvilat ja ravintolat vaativat kuitenkin sellaista läsnäoloa, jota ei voi netistä ostaa. Vaikka emme haluakaan sitoa Alexanderplatsia mihinkään kirjallisesti noudatettavaan konseptiin, nostan yhdeksi ohjenuoraksemme hyvän ja ihmisläheisen palvelun. Paitsi asiakkaamme, myös me ravintoloitsijat ja henkilökuntamme olemme kaikki yksilöllisiä persoonia, joita yhdistää palvelualalle kuuluva pelisilmä, ystävällisyys ja mutkaton lähestyttävyys”, lupaa Alexander Gullichsen.

Brasserie ja pub Alexanderplatsissa on ruokasalin lisäksi laadukas ja viihtyisä baari, jossa on oma ruokalistansa nopeille lounastajille ja pikkunälkään lasillisen seuraksi. Lounaslista vaihtuu muutamia kertoja viikossa ja siltä löytyy aidon brasserien tapaan päivän liha-, kala- ja kasvisannoksen lisäksi myös klassikkoannos. Sisällä asiakaspaikkoja on noin 100, joista puolet baarin puolella. Terassilla on lisäksi 35 asiakaspaikkaa.

Brasserie ja pub Alexanderplats, Eteläesplanadi 22, Helsinki. Avoinna arkisin 11-02, lauantaisin 12-02 ja sunnuntaisin 13-21. Keittiö palvelee arkisin ja lauantaisin puoleen yöhön saakka.