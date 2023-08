Helsingin ydinkeskustan toimijat ryhtyivät tekoihin näivettymistä vastaan

Downtown Helsinki on Helsingin ydinkeskustan toimijoiden verkosto, jonka tavoitteena on lisätä alueella toimivien yritysten ja yhteisöjen välistä yhteistyötä sekä parantaa alueen imagoa, palveluja ja tunnelmaa. Verkosto haluaa tuoda esille ydinkeskustan ainutlaatuisuutta, mahdollisuuksia ja uniikkia vetovoimaa.

Mukana verkostossa ovat jo muun muassa Helsingin kaupunki, Helsingin Satama Oy, kauppakeskus Kamppi Helsinki sekä joukko ydinkeskustan suuria kiinteistönomistajia, kuten Ilmarinen, Sponda ja Ylva. Toimintaa ohjaa Helsinki City Markkinointi.

– Tämä merkittävä edelläkävijöiden ryhmä mahdollistaa Downtown Helsingin toiminnan ja sen jatkuvuuden. Jo mukaan lähteneet taustatoimijat haluavat kantaa yhdessä vastuuta ydinkeskustan vetovoiman kasvattamisesta. Kaikki alueen toimijat hyötyvät pitkällä tähtäimellä siitä, että näivettymisen sijasta tuodaan esille myös ydinkeskustan moninaiset edut ja mahdollisuudet. Esimerkiksi mukana olevat kiinteistönomistajat ajavat vuokralaistensa etua tukemalla verkostoa, Helsinki City Markkinoinnin toiminnanjohtaja Krista Östman sanoo.

Ratkaisu löytyy yhteisistä teoista

Ydinkeskustan kaupalliset toimijat haluavat ajaa alueen etua konkreettisin teoin ja yhteistyön voimalla.

– Elinvoimainen ydinkeskusta on yhteinen asia, jota yksikään toimija ei voi hoitaa yksin. Me haluamme olla mukana tekojen kautta emmekä vain tyhjin korulausein. Downtown Helsinki on meille hyvä kanava osallistua esimerkiksi erilaisiin tapahtumiin ja luoda sitä kautta ihmisille syitä tulla keskustaan, kauppakeskus Kamppi Helsingin kauppakeskusjohtaja Tiina Fågel sanoo.

Yksityisten toimijoiden lisäksi Helsingin kaupunki tukee merkittävästi verkoston toimintaa.

– Ydinkeskustan elävöittäminen on yksi Helsingin kaupunkistrategian avaintavoitteista, joten luonnollisesti haluamme tukea Downtown Helsingin toimintaa. Kaupunki pyrkii omalta osaltaan vahvistamaan ydinkeskustan toimijoiden välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä, sillä vain yhdessä rintamassa toimimalla voidaan saavuttaa tuloksia, Helsingin kaupungin Brändi ja tapahtumat - yksikön päällikkö Sanna Forsström kertoo.

Myös Helsingin Satama on ollut Downtown Helsingin merkittävä tukija alusta saakka. Se on tukenut toimintaa sekä taloudellisesti että tuomalla esille verkoston sanomaa omissa viestintäkanavissaan. Downtown Helsingin toiminta on satamalle tärkeää, koska virkeä ydinkeskusta palvelee ja houkuttelee paikallisten lisäksi myös turisteja.

Downtown Helsinki on nyt lanseerattu katukuvaan

Lanseerauskampanja alkoi 14.8. (-27.8.) ja Downtown Helsinki -kampanjamateriaalia on nähtävissä mm. HSL:n joukkoliikennevälineiden medioissa, Helsingin Sataman eri terminaalien digipinnoilla, Ylvan Kaivopihan diginäytöillä ja Downtown Helsingin sosiaalisen median kanavissa.



Alueen toimijaverkostolle toimitetaan markkinointimateriaalipaketit, jonka kautta yhtenäistä sanomaa ja brändimateriaalia on jaettavissa toimijoiden omissa kanavissa.



verkkosivuilla Downtown Helsingin toimintaan voi tutusta tarkemmin verkostonverkkosivuilla https://www.downtownhelsinki.fi/ ja sosiaalisen median kanavissa https://www.facebook.com/downtownhelsinki/

Instagram