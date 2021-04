Helsingin yliopisto myi Valo Therapeuticsille syövän hoitoon ja tartuntatautien ehkäisyyn suunnitellun PeptiBAC-rokotealustan

Jaa

Teknologian avulla voidaan kehittää tuberkuloosirokote, joka tehoaa useisiin taudinaiheuttajakantoihin. Syövän hoidossa teknologia mahdollistaa yksilöllisten terapiamuotojen kehittämisen sekä immuunivasteen vapauttajiin perustuvien hoitojen tehon parantamisen.

Helsingin yliopiston spinout-yhtiö Valo Therapeutics (Valo Tx) ja Helsingin yliopisto ovat tänään ilmoittaneet kaupasta, jolla Valo Tx ostaa patentoidun PeptiBAC-teknologian immateriaalioikeudet Helsingin yliopistolta. Valo Tx kehittää syöpien ja tartuntatautien uusia muokattavia immuunihoitoalustoja. Helsingin yliopisto omistaa Valo Tx:stä 21 prosenttia.

PeptiBAC kuljettaa tautikohtaisia peptidejä Bacillus Calmette-Guérin -bakteereja sisältävän BCG-rokotteen avulla. Teknologian avulla voidaan kehittää rokotteita infektiotauteja vastaan, etenkin Mycobacterium tuberculosis -bakteerin aiheuttamaa tuberkuloosia (MTB), sekä kehittää uusia hoitomuotoja syöpätauteihin. BCG-rokote on yksi varhaisimpia immuunihoidon muotoja, joka on ollut maailmanlaajuisessa käytössä kymmeniä vuosia. Rokote on turvallinen, sen siedettävyys on hyvä, ja sitä annetaan vuosittain yli 100 miljoonaa annosta. Tähän kliiniseen kokemukseen pohjaava PeptiBAC-rokete saa aikaan voimakkaan T-soluvasteen uusia taudinaiheuttajakantoja vastaan kohdistumalla samanaikaisesti useaan tautikohtaiseen antigeeniin.

Syövän hoidossa ratkaisua voidaan soveltaa monenlaisiin kasvaimiin. Valo Tx:llä on hallussaan melanooman hiirimallista kerättyä dataa, jonka mukaan PeptiBAC hidastaa syöpäkasvainten kasvua ja käynnistää syöpäsoluihin kohdistuvan CD8+ tappaja-T-solujen toiminnan. Lisäksi yritys on toisella melanooman hiirimallilla osoittanut, että PeptiBAC tehostaa immuunivasteen vapauttajiin (checkpoint inhibitor) perustuvan hoidon tehoa.

Valo Tx ja Helsingin yliopistossa toimiva, professori Vincenzo Cerullon johtama ImmunoViroTherapy Lab -tutkimusryhmä julkaisivat vastikään PeptiBAC-syöpähoitoa käsittelevän tutkimusartikkelin, jossa kerrotaan, miten PeptiBAC aiheuttaa voimakkaan kasvaimiin kohdistuvan systeemisen ja paikallisen T-soluvasteen, kun rokotteen mykobakteerien ulompaan kalvoon kiinnitetään kasvainkohtaisia peptidejä.

PeptiVAX-alustaa voidaan nopeasti muokata SARS-CoV-2-koronaviruksen uusiin kantoihin sopivaksi

– Teemme kehittämiemme PeptiCRAd- ja PeptiENV-alustojen pohjalta vahvaa ja pitkäjänteistä innovaatioyhteistyötä Helsingin yliopiston kanssa. PeptiBACia voidaan käyttää sellaisia tuberkuloosikantoja vastaan, joihin nykyisin tarjolla oleva rokote tarjoaa puutteellisen suojan. Yhtä lailla yrityksemme PeptiVAX-alustaa voidaan nopeasti muokata SARS-CoV-2-koronaviruksen uusiin kantoihin sopivaksi. Tuberkuloosi on edelleen merkittävä maailmanlaajuinen terveysongelma, sillä se on yhä Afrikan yleisin kuolemansyy ja yleinen HIV:n liitännäistauti. PeptiBAC-teknologian avulla voidaan myös laajentaa hoitoja erilaisiin syöpiin hyödyntämällä kehittämiämme innovatiivisia teknisiä ratkaisuja yhteistyössä kumppaniemme kanssa. Aiomme parantaa terveydenhoitoa kaikkialla maailmassa tunnistamalla uusia immunogeenisiä peptidejä kasvaimista ja tartuntatauteihin liittyvistä konservoituneista proteiineista, toteaa Valo Tx:n toimitusjohtaja Paul Higham.

– Helsingin yliopistossa kehitetty PeptiBAC-teknologia on ainutlaatuinen alusta antigeenien kuljettamiseen tartuntatauteja vastaan käytettävissä rokotteissa ja syövän immuunihoitojen kehittämiseen, sanoo professori Cerullo.

Helsingin yliopiston omistama innovaatio- ja kaupallistamisyritys Helsingin Innovaatiopalvelut Oy hallinnoi PeptiBAC-alustan patenttisuojaan liittyviä immateriaalioikeuksia ja Valo Tx:n kanssa käytyjä liiketoimintaneuvotteluja.

Maailman terveysjärjestön mukaan tuberkuloosi on edelleen merkittävä maailmanlaajuinen ongelma, johon vuonna 2019 kuoli yhteensä 1,4 miljoonaa ihmistä (joista 208 000:lla oli HIV). Kaiken lisäksi tuberkuloositartunnat ovat monen eri bakteerikannan aiheuttamia, ja osa kannoista voi olla vastustuskykyisiä antibiooteille, mikä tekee niiden aiheuttaman sairauden hoitamisesta todella vaikeaa. Tuberkuloosia esiintyy kaikissa maissa ja ikäryhmissä, mutta se on parannettavissa ja ehkäistävissä oleva tauti. Tuberkuloosiepidemian ratkaiseminen vuoteen 2030 mennessä on yksi YK:n terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä kestävän kehityksen tavoitteista. PeptiBAC-alustaa tuberkuloosiin kohdistamalla voitaisiin kehittää vaikkapa Afrikkaan ja Aasiaan aluekohtaisia rokotteita, jotka monen eri MTB-linjan peptidien hyödyntämisen ansiosta tehoaisivat useampaan kuin yhteen nykyään vallitsevasta 7–9 taudinaiheuttajakannasta.

Tietoja Valo Tx:stä

Valo Therapeutics (Helsinki) on immuunihoitoihin erikoistunut yritys, joka kehittää antigeenipäällysteisistä onkolyyttisistä viruksista ja rokotevektoreista syövän hoitoon ja tartuntatautien ehkäisyyn tarkoitettuja rokotteita. Valo Tx:n johtava teknologia PeptiCRAd (Peptide-coated Conditionally Replicating Adenovirus) kehitettiin professori Vincenzo Cerullon laboratoriossa Helsingin yliopistossa. Teknologian avulla onkolyyttisestä adenoviruksesta muokataan eri kudoksissa esiintyvien syöpien hoitoon soveltuvia hoitoja ilman tarvitta suunnitella ja valmistaa useita erilaisia geenimuunneltuja viruksia. Lisäksi yritys kehittää PeptiENV- ja PeptiVAX-alustoja sekä muita kasvainantigeeneihin perustuvia teknologioita yhdessä professori Cerullon kanssa. PeptiENVin odotetaan parantavan vaipallisten onkolyyttisten virusten aiheuttamaa hoitovastetta monissa eri syövissä. PeptiVAX puolestaan on hanke, jossa kehitetään uutta ja muokattavaa tartuntatautien rokotealustaa. PeptiCRAd-tekniikkaa kuvaavan englanninkielisen videon voi katsoa täällä.