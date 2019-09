Helsingin yliopisto nousi kolme sijaa kansainvälisessä THE-vertailussa

Yliopisto on listauksessa Suomen ykkönen ja Pohjoismaista jaetulla toisella sijalla.

Helsingin yliopisto on maailman 96. paras yliopisto, arvioi kansainvälinen Times Higher Education World University -ranking. Nousua on kolme sijaa viime vuodesta.

Helsingin yliopisto on edelleen ainoa suomalaisyliopisto sadan kärjessä. Pohjoismaisista yliopistoista yliopisto on jaetulla toisella sijalla yhdessä Lundin yliopiston kanssa. Eurooppalaisista Helsingin yliopisto on sijalla 34.

Listan kymmenen kärkeä pitävät britti- ja yhdysvaltalaisyliopistot. Ykkösenä on Oxfordin yliopisto ja kakkosena California Institute of Technology. Paras pohjoismainen yliopisto on Karoliininen instituutti sijalla 41.

THE ottaa vertailussa huomioon viisi päälinjaa: yliopiston opetuksen, tutkimuksen, viittaukset tutkimuksiin, kansainvälisyyden ja yliopiston tulot yrityksiltä.

Helsingin yliopiston sijoituksen paraneminen johtui tutkimusjulkaisujen viittausindeksin paranemisesta. Viittausindeksi on vertailussa painoarvoltaan tärkein tekijä.

– Olemme tyytyväisiä, että Helsingin yliopisto vahvisti asemaansa sadan maailman parhaan yliopiston joukossa. Merkittävää on, että yliopiston nousua selittää erityisesti tutkimuksen viittausindeksin paraneminen, sillä se kertoo tutkimuksen vaikuttavuudesta, sanoo rehtori Jari Niemelä.

Maailmassa on laskutavasta riippuen noin 18 000–23 000 korkeakoulua. Helsingin yliopisto sijoittuu yliopistovertailuissa maailmanlaajuisesti keskimäärin sadan parhaan yliopiston joukkoon, eli parhaaseen puoleen prosenttiin.

Times Higher Education World University Rankings on yksi tunnetuimmista kansainvälisten yliopistovertailujen tekijöistä.

