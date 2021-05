Helsingin yliopiston arvostettu Pacius-palkinto musiikkitieteen opiskelijoiden ainejärjestö Synkooppi ry:lle

Kansainvälinen konferenssi maapallon ja ihmisen terveyden haasteista Lahdessa marraskuussa 26.5.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Lahdessa 8.–10.11.2021 järjestettävän kansainvälisen People and Planet – From Theory to Solutions -konferenssin tavoitteena on tunnistaa niitä ratkaisuja, joita tieteellinen tutkimus sekä ihmisen ja maapallon terveyttä edistävät käytännöt voivat tuottaa maailmanlaajuisiin haasteisiin.