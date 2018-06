Helsingin yliopiston avaruusfysiikka sai kansainvälistä huomiota ja avaruusfysiikan ryhmän johdettavakseen

Avaruusfyysikko Lucile Turc lähtee johtamaan mysteeriaaltoja tutkivaa kansainvälistä tutkijaryhmää.

Kansainvälinen avaruustutkimuksen instituutti, International Space Science Institute, ISSI, on valinnut ensimmäistä kertaa Helsingin yliopiston avaruusfysiikan tutkijan johtamaan kansainvälistä tutkimusryhmää. Ryhmän vetovastuun sai vasta 29-vuotias ranskalaissyntyinen Marie Curie -tutkija Lucile Turc.

Lucile Turcin ryhmä yrittää selvittää arvoituksellisia aaltoja maapallon lähiavaruudessa. Nämä mysteeriaallot ovat yksi suurimpia avaruusfysiikan kysymyksiä. Niitä on tutkittu kymmeniä vuosia ilman kunnon vastauksia, sillä tähän mennessä käytettävissä ei ole ollut riittävän hyviä simulaatiomalleja ja kattavaa havaintoaineistoa.

- Kukaan ei tiedä, miten nämä sähkömagneettiset aallot matkaavat lähiavaruutemme läpi. Tiedämme, että aallot ovat kotoisin maan magneettikehän hallinnoiman alueen ulkopuolelta. Tiedämme myös, että ne jotenkin päätyvät magneettikehään, koska havaitsemme niitä siellä ja jopa maan pinnalla. Mutta mitä aalloille tapahtuu matkalla, se on tähän saakka ollut epäselvää. Näiden aaltojen ymmärtäminen on kriittisen tärkeää esimerkiksi maan säteily-ympäristön kannalta, Turc sanoo.

Vlasiator selittää, miten aallot syntyvät

Lähiavaruudesta tiedetään vähitellen koko ajan enemmän. Monet satelliitit ovat viime vuosina keränneet dataa sen eri kolkista, ja tämän lisäksi on kehitetty uusia suurteholaskentaa vaativia malleja. Paljon huomiota on saanut Helsingin yliopistossa kehitetty maailman tarkin lähiavaruutta mallintava Vlasiator-simulaatio, jonka avulla saadaan tarkka kuva aaltojen syntyprosessista lähiavaruudessa.

Yhdistämällä uudet havainnot ja Vlasiatorin tarjoama mallinnusvoima voidaan aaltojen kulkua viimein seurata tarkasti. Tätä varten tarvitaan kuitenkin laaja-alaista erityisasiantuntemusta lähiavaruuden eri alueista.

- Tässä Kansainvälisen avaruustutkimuksen instituutti, ISSI, on tärkeä. Sen avulla saadaan koolle maailman parhaat asiantuntijat, jotta mysteeri voidaan viimein selvittää, Lucile Turc sanoo.

Kansainvälisen avaruustutkimuksen instituutti on avaruuden syvällistä ymmärtämistä varten perustettu kansainvälinen organisaatio, missä havainnot, mallinnus ja laboratoriokokeet kohtaavat. Instituutti suosii tieteidenvälisyyttä ja verkostoitumista. Se valitsee vuosittain useiden ehdotusten joukosta kovassa kilpailussa ne ryhmät, jotka saavat ISSI-statuksen. Lucile Turcin ryhmäehdotus katsottiin olevan tieteellisesti aivan terävintä kärkeä.

- ISSI-statuksella pääsee tekemään maailman parhaiden kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa töitä. Mahtavaa, että Lucile Turc saavutti tämän tärkeän statuksen, iloitsee Helsingin yliopiston laskennallisen avaruusfysiikan professori Minna Palmroth.

Lisätietoja:

Global Study of the Transmission of Foreshock ULF Waves into the Magnetosheath and the Magnetosphere, vetäjinä Turc ja Palmroth: http://www.issibern.ch/program/teams.html

Tutkimusryhmän internetsivut: http://www.issibern.ch/teams/foreshockulf/

Lucile Turcin verkkosivu: https://blogs.helsinki.fi/luciletu/

Yhteystiedot:

Tutkijatohtori Lucile Turc, @LucileTurc, 050 311 9499, lucile.turc@helsinki.fi (englanniksi), professori Minna Palmroth, @MinnaPalmroth, 050 311 1950, minna.palmroth@helsinki.fi (suomeksi)