Helsingin yliopiston Avoin yliopisto aloittaa yhteistyön Vantaan lukioiden kanssa

Avoimen yliopiston ja Vantaan lukioiden yhteistyö käynnistyy kesällä 2019. Avoimen yliopiston opintotarjonnasta on nyt myös aiempaa helpompaa löytää lukiolaisille soveltuvat kurssit.

Lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyö on tällä hetkellä mielenkiintoisessa kehitysvaiheessa. Syksyllä 2019 tulee voimaan uusi lukiolaki (714/2018), joka velvoittaa lukiot yhteistyöhön korkeakoulujen kanssa. Myös korkeakoulujen tulossopimuksissa vuosille 2017–2020 on sovittu yhteistyön kasvattamisesta toisen asteen koulutuksen järjestäjien kanssa. Yhteisenä tavoitteena on saada nopeutettua korkeakouluopintoihin siirtymistä lukion jälkeen.

Avoimessa yliopistossa ovet opintoihin ovat kaikille auki ikään katsomatta ja myös lukioyhteistyön nimissä halutaan olla etunenässä helpottamassa tutustumista korkeakouluopintoihin. Saman tavoitteen jakaa Vantaan sivistystoimi, joka on halunnut tarttua etujoukoissa mahdollisuuteen tarjota vantaalaisille nuorille maistiaisia mahdollisista tulevista korkeakouluopinnoista. Yhteisen päämäärän kautta syntyi Avoimen yliopiston ja Vantaan lukioiden yhteistyöpilotti, jossa Vantaan sivistystoimi tarjoaa valikoituja Avoimen yliopiston opintoja Vantaan lukiolaisille kesällä 2019 ja lukuvuonna 2019–2020.

Pilotti käynnistyy kesällä

Pilotti käynnistyy jo kesällä, vaikka uusi lukiolaki tulee virallisesti voimaan vasta syksyllä. Näin saadaan arvokkaita kokemuksia siitä, miten yhteistyötä voidaan jatkossa kehittää. Opetustoimen suunnittelija Eeva Ahtee Vantaan sivistystoimesta toteaa, että lukiolaisille kesä on ensisijaisesti palautumista ja rentoutumista varten. Korkeakouluopintojen suorittaminen kesälomalla on kuitenkin oiva mahdollisuus esimerkiksi niille opiskelijoille, jotka eivät ole kesätöissä ja kaipaavat lomailun rinnalle uudenlaista tekemistä.

– Vantaan lukiot haluavat tarjota opiskelijoilleen mahdollisuuden tutustua korkeakouluopintoihin jo lukioaikana. Näin voidaan helpottaa opiskelijoiden lukion jälkeisiä opiskeluvalintoja sekä työelämään suuntautumista. Tavoitteena on, että opiskelija saa aidon käsityksen siitä, mitä opiskelu korkeakoulussa tarkoittaa. Samalla voidaan kasvattaa ymmärrystä alasta, joka opiskelijaa kiinnostaa.

Opintotarjonnasta helppo löytää kaikille lukiolaisille soveltuvat opintojaksot

Vantaan lukioiden kanssa toteutettavan pilotin lisäksi Avoimessa yliopistossa on muutakin ajankohtaista käynnissä lukioyhteistyön tiivistämiseksi. Lukiolaisten kautta maan on nyt helppo löytää Avoimen yliopiston opintotarjonnasta myös lukiolaisille soveltuvat opintojaksot, jotka ovat pääsääntöisesti tieteenalaan johdattelevia.

Avoimen yliopiston opetushausta

Merkintä soveltuvuudesta lukiolaisille löytyy kyseisten jaksojen opinto-ohjelmista.

Tulevien opintojen ennakkotietolistauksissa on lisätietona soveltuvuus lukiolaisille.

Avoimen yliopiston johtaja Susanna Niinistö-Sivuranta toivottaa lukiolaiset tervetulleiksi opiskelemaan Avoimessa yliopistossa.



– Tutustumalla Avoimen yliopiston kautta opintoihin korkeakoulussa voi oikeasti löytää oman polkunsa ja oivaltaa, mitä haluaa tavoitella. Opinnot avaavat aivan uusia näkemyksiä ja kokemuksia! Tervetuloa siis etsimään ja löytämään tulevaisuuden osaamista.