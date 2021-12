Helsingin yliopiston hallituksen 2022–2025 puheenjohtajaksi Niklas Bruun

Niklas Bruun on Svenska handelshögskolanin kauppaoikeuden emeritusprofessori. Hän on toiminut muun muassa Helsingin yliopiston yksityisoikeuden ruotsinkielisenä professorina sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan puheenjohtajana.

Ilona Herlin on yksi Cargotec Oy:n omistajista ja Helsingin yliopiston dosentti. Hän on väitellyt tohtoriksi Helsingin yliopistossa vuonna 1998. Herlin on toiminut Helsingin yliopiston hallituksessa myös kaudella 2018–2021.

Helsingin yliopiston hallituksessa on yhteensä 12 jäsentä, joista seitsemän jäsentä edustaa yliopistoyhteisöä ja viisi jäsentä valitaan yliopistoyhteisön ulkopuolelta. Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan yliopistoyhteisön ulkopuolisista jäsenistä.

Helsingin yliopiston hallitus 2022–2025

Niklas Bruun (puheenjohtaja)

Ilona Herlin (varapuheenjohtaja)

Paula Karhunen (opiskelijajäsen, toimikausi 1.1.2022–31.12.2023)

Markku Kulmala

Sanni Lehtinen

Henrik Meinander

Marja Mikkola

Mari Pantsar

Risto Renkonen

Ilona Riipinen

Timo Valtonen

Sebastian Österman (opiskelijajäsen, toimikausi 1.1.2022–31.12.2023)