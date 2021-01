Helsingin yliopiston kansainvälisiin maisteriohjelmiin ennätykselliset 7 400 hakemusta

Hakemusten määrä on viisinkertaistunut viidessä vuodessa. Suosituimmat ohjelmat olivat Master's Programme in Data Science ja Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability.

Helsingin yliopiston kansainväliseen maisterihakuun tuli yhteensä 7 401 hakemusta, mikä on 58 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Hakemusten määrä on kasvanut neljä vuotta peräkkäin ja on nyt lähes viisinkertainen vuoteen 2017 verrattuna. Haku päättyi perjantaina 15.1.2021. – Helsingin yliopisto on kansainvälisten hakijoiden mielestä entistäkin vetovoimaisempi yliopisto. Olemme tästä erittäin iloisia ja kiitollisia. On hienoa, ettei koronapandemia tai brexitkään ole vähentänyt hakijoiden määrää, kehitysjohtaja Susanna Niinistö-Sivuranta opetus- ja opiskelijapalveluista sanoo. Suosituin ohjelma oli Master's Programme in Data Science, johon tuli yhteensä 573 hakemusta. Toiseksi eniten hakemuksia (532) sai Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability ja kolmanneksi eniten hakemuksia (490) sai Master's Programme in Computer Science. Eniten suosiotaan prosenttimääräisesti kasvatti Master's Programme in Particle Physics and Astrophysical Sciences, johon tuli 100 hakemusta, kasvua edellisvuoteen nähden 113 prosenttia. Toiseksi eniten hakijamäärä kasvoi prosenttimääräisesti Master's Programme in English Studies –ohjelmassa, joka sai 251 hakemusta, kasvua lähes 100 prosenttia. Hakemuksia 150 maasta Hakemuksia tuli 150 maasta (2020: 128 maasta). Eniten hakemuksia Suomen jälkeen tuli Pakistanista (424), Kiinasta (376) ja Intiasta (374). Prosenttimääräisesti eniten kasvoi tunisialaisten hakijoiden osuus. Suomalaisten osuus hakijoista oli 19,5 prosenttia (2020: 24 %). Lukuvuosimaksuvelvollisten eli EU- ja Eta-maiden ulkopuolisten hakijoiden prosenttiosuus oli 68 (2020: 62 %). 87 prosenttia lukuvuosimaksuvelvollisista hakijoista haki myös apurahaa. Samaan aikaan haettiin myös Helsingin yliopiston kansainväliseen kandiohjelmaan, Bachelor's Programme in Scienceen. Haku täydentyy myöhemmin, sillä osa hakijoista hakee ohjelmaan samaan aikaan yhteishaun kanssa. Tässä haussa ohjelmaan tuli 156 hakemusta, mikä on 13 hakemusta enemmän kuin edellisvuonna. Hakemisesta entistä sujuvampaa Kansainvälisten maisteriohjelmien hakujärjestelmää uudistettiin vuoden 2020 aikana. Uudistuksessa hakulomaketta selkeytettiin sekä toiminnoiltaan että ulkoasullisesti. Samalla lomakkeen antamaa ohjeistusta lisättiin. Uudet toiminnot helpottavat myös hakemusten ja niiden liitteiden käsittelyä yliopiston hakijapalveluissa. – Uudistuksen tavoitteena oli tehdä hakemisesta entistä helpompaa ja sujuvampaa. Järjestelmän toimintaan liittyvät kyselyt ja epäselvyydet vähenivätkin edellisvuosiin verrattuna, joten ainakin näiltä osin uudistus oli onnistunut, opiskelijavalintojen päällikkö Riitta Heinsalo kertoo. Päätökset valittavista opiskelijoista ja myönnettävistä apurahoista tehdään viimeistään huhtikuun puolivälissä, minkä jälkeen opiskelijat ilmoittavat, ottavatko he opiskelupaikan vastaan. Opinnot alkavat syksyllä 2021.

