Helsingin yliopiston sijoitustoiminnan tuotto yli kuusi prosenttia vuoden alkupuoliskolla

Helsingin yliopiston Hyytiälän metsäaseman opetus- ja majoitusrakennuksen suunnittelu- ja toteutuskilpailun voitti Arkkitehdit Rudanko+Kankkunen Oy ja Siklatilat Oy 31.8.2020 14:30:00 EEST | Tiedote

Helsingin yliopisto on julkistanut Hyytiälän puurakenteisen metsäaseman suunnittelu- ja toteuttamiskilpailun voittajan. Voittajaksi on valittu nimimerkki Koto, jonka suunnittelija on Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy ja toteuttaja Siklatilat. Uudisrakennuksen rakennuttaja on Helsingin yliopistokiinteistöt. Arvioitu valmistumisaika on kesällä 2022.