Helsingin yliopistoon tavoitellaan maailman ensimmäistä farmasian kestävän kehityksen professuuria – farmasian opiskelijoilta heti mittava lahjoitus rahastoon

Professuurin tavoitteena on vahvistaa farmasian kestävän kehityksen osaamista Suomessa ja maailmalla. Opiskelija- ja ainejärjestö Yliopiston farmasiakunta tukee professuuria 200 000 euron lahjoituksella.

Helsingin yliopiston farmasian tiedekunta on perustanut rahaston, jonka tuella tiedekuntaan tavoitellaan maailman ensimmäistä farmasian kestävän kehityksen professuuria. Rahaston pesämunaksi on saatu 200 000 euron lahjoitus farmasian opiskelija- ja ainejärjestö Yliopiston farmasiakunta YFK:lta.



– Ympäristöasioiden huomioiminen farmasian alalla on kasvamassa tulevaisuudessa, ja haluamme olla mukana kehittämässä alaa tähän suuntaan. Lisäksi YFK:n säännöissäkin on mainittu yhdistyksen yhdeksi tarkoitukseksi farmasian opetuksen kehittäminen, joten lahjoitus ajaa myös tätä asiaa. Mikäli professuuri toteutuu, tarjoaa se jäsenillemme mahdollisuuden tulla paremmiksi farmasian alan osaajiksi ympäristöasioissa, toteaa YFK:n puheenjohtaja Sanne Keskimäki.



Lahjoitus katetaan myymällä YFK:n sijoituksia.



– Emme ole viime vuosina käyttäneet sijoituksiamme mihinkään suuriin hankkeisiin, joten tämä sattui hyvään ajankohtaan. Halusimme tehdä näinkin suuren lahjoituksen ja olla apuna tukemassa hanketta, koska koemme kestävän kehityksen erittäin tärkeäksi ja jokaisen vastuulle kuuluvaksi asiaksi. YFK on opiskelijajärjestöksi varakas, ja minusta on hienoa, että voimme hyödyntää varallisuutta tällaiseen.



Lahjoitus ei ole ensimmäinen laatuaan, sillä YFK on satavuotisjuhliensa yhteydessä 1988 lahjoittanut tiedekunnalle myös biofarmasian professuurin.



Dekaani: farmasian kestävälle kehitykselle on maailmanlaajuinen tarve

– Väestön keski-iän kasvaessa lääkkeitä käytetään yhä enemmän, jolloin niitä päätyy jätevesiin lisääntyvässä määrin. Lääkeaineita ja niiden hajoamistuotteita leviää jätevesien mukana ympäristöön, eikä niiden vaikutuksia edes vielä täysin tunneta. Antibiootteja tuotetaan ja käytetään monissa maissa vastuuttomasti. Antibiooteille vastustuskykyiset bakteerit leviävät helposti mantereelta toiselle ja myös ihmisten ja eläinten välillä, luettelee Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan dekaani Jouni Hirvonen maailmanlaajuisia kipupisteitä, joita farmasian kestävän kehityksen professuurin myötä olisi mahdollisuus alkaa lievittää.



Kestävää kehitystä on farmasian tiedekunnassa painotettu ennen professuurisuunnitelmiakin. Kootummin sitä on edistetty vuodesta 2015, jolloin Helsinki Challenge -kilpailun yhteydessä perustettiin aiheeseen keskittynyt Generation Green -tiimi.



– Nyt haluamme farmasian kestävän kehityksen professuurin myötä ottaa vieläkin vankemman jalansijan kestävässä kehityksessä. Meiltä valmistuneet toimivat yhtä lailla lääkekehityksessä, viranomais- ja järjestötahoilla kuin suorissa kontakteissa lääkkeiden käyttäjiin. Osaamisen leviämistä kansainväliselle tasolle parantaa vuonna 2022 aloittava kansainvälinen maisteriohjelmamme, Jouni Hirvonen toteaa.



Farmasian kestävän kehityksen professuurin taustalla oleva rahasto luotiin viime keväänä, ja lahjoitusten keruu on parhaillaan käynnissä sekä Suomessa että kansainvälisesti.