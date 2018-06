Helsingin ympäristönsuojelumääräykset päivitettiin

Kaupungin ympäristönsuojelumääräykset täydentävät ympäristönsuojelulakia ja sen nojalla annettuja asetuksia. Niillä ohjataan esimerkiksi jätteiden hyötykäyttöä maarakentamisessa ja kemikaalien varastointia yrityksissä, kun toiminta ei edellytä ympäristönsuojelulain mukaista lupaa tai ilmoitusta. Päivitys hyväksyttiin Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostossa tänään.

Tavoitteena ehkäistä pilaantumista ja meluhaittoja

Ympäristönsuojelumääräyksillä torjutaan muun muassa melu-, pöly- ja savuhaittoja. Rakennustyömaita sekä kulkuväylien ja pihojen kunnossapito- ja puhtaanapitotöitä koskevat määräykset ovat olleet tässä erityisen tärkeitä. Näitä määräyksiä on täsmennetty monin tavoin.

Rakentamista koskevat muutokset (pdf)

Vesien suojelemiseksi annetaan määräyksiä muun muassa työmaavesien ja talousjätevesien käsittelystä, autojen ja veneiden pesusta, hevosten pidosta ja lumen käsittelystä.

Muutoksia meluilmoituskynnykseen, tiedotusvelvollisuus kaikilla

Välttämättömiltä päivä- ja ilta-aikaisilta liikenneväylien ja yhdyskuntatekniikan rakennus- ja kunnossapitotöiltä meluilmoitusvelvollisuus poistuu pääosin ja julkisivutöiden ilmoitusmenettely poistuu kokonaan. Ulkoilmatapahtumista, jotka päättyvät klo 22.00 mennessä, järjestäjän ei enää tarvitse tehdä meluilmoitusta.

Kaikista tapahtumista on edelleen tiedotettava melulle altistuvia asukkaita. Lisäksi erityisen herkkien kohteiden, kuten päiväkotien ja sairaaloiden, kanssa on jatkossakin neuvoteltava meluntorjunnasta. Lähiasukkaille kohdennettu tiedottaminen vähentää melusta aiheutuvia viihtyisyyshaittoja. Neuvotteluilla esimerkiksi päiväkotien kanssa on tarkoitus turvata lasten häiriötön päivälepo.

Ulkoilmatapahtumia koskevat muutokset (pdf)

Uusi ilmoitusmenettely lumen käsittelyyn

Ympäristönsuojelumääräyksiin tulee uusi ilmoitusmenettely lumen vastaanottopaikoille. Tavoitteena on ehkäistä lumenajoon ja sulamisvesiin liittyviä haittoja ennakkovalvonnalla. Pieniä lumenkasauspaikkoja voi perustaa ilman ilmoitusta, minkä arvioidaan osaltaan vähentävän lumenajoa.

Risuja ja puutarhajätteitä ei saa polttaa kaupunkialueella

Risujen ja vastaavien jätteiden polttamisesta aiheutuvia savuhaittoja pyritään ehkäisemään kieltämällä poltto kaupunkialueen kiinteistöillä kokonaan. Risut ja puutarhajätteet voidaan Helsingissä käsitellä asianmukaisesti ja kohtuullisin kustannuksin muun muassa kompostoimalla tai laitoksessa polttamalla.

Rikkomuksista lain mukaiset seuraamukset, poikkeaminen mahdollista

Seuraamukset määräysten rikkomisesta perustuvat suoraan ympäristönsuojelulakiin. Päivitettyihin määräyksiin on lisätty mahdollisuus poikkeamiseen perustelluista syistä, koska kaikkia soveltamistilanteita ei voida ennakoida eikä määräysten noudattaminen saa johtaa kohtuuttomuuksiin. Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut valvoo määräysten noudattamista.

Määräykset tulevat voimaan 15.7.2018

Täsmennykset Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiin perustuvat 10 vuoden aikana saatuihin kokemuksiin ja palautteeseen. Määräykset astuvat voimaan 15.7.2018.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston esityslista 15.6.2018 (Asia/4).