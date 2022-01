Helsingissä annettiin viime viikolla ennätysmäärä koronarokotuksia – vapaita aikoja on tarjolla nyt runsaasti

Vapaaehtoiset lasten ja nuorten rinnallakulkijoina – tavallisia asioita ja tärkeää yhdessäoloa 11.1.2022 08:28:33 EET | Tiedote

Vapaaehtoistoimintaa lasten, nuorten ja perheiden parissa tehdään jälleen näkyväksi #olentukena -kampanjassa 10.–17.1. Viikon aikana vapaaehtoisten tarinoita jaetaan sosiaalisessa mediassa aihetunnisteilla #olentukena ja #jagstöder. Uusille vapaaehtoisille on toiminnoissa tarvetta. ”Lähdin mukaan vapaaehtoiseen tukihenkilötoimintaa, kun puolisoni luki pari vuotta sitten lehtijutun aiheesta ja vinkkasi siitä minulle, todeten että voisin olla hyvä tukihenkilö. Luin itse jutun pariin kertaan, nukuin yön yli ja lähetin hakemuksen.” kertoo vapaaehtoinen tukihenkilö Samuli Pahkala Helsingin kaupungin tukihenkilötoiminnasta. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden kuormitus on lisääntynyt viime aikoina ja vapaaehtoisen aikuisen tuella voi olla suuri merkitys. Samuli Pahkala yllättyi kuinka vaivatonta ja luontevaa tukisuhteessa toimiminen on. ”Meillä synkkasi tuettavani kanssa heti ensi tapaamisesta asti, ja meille on rakentunut hyvä keskinäinen luottamus. Toiminta mahdollistaa tuettavalle asioita,