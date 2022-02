Helsingissä pelastustoimen ja ensihoidon tehtävämäärät ovat kasvaneet

Pelastuslaitos julkaisee interaktiivista raporttia keskeisistä pelastuslaitoksen toiminnan tunnusluvuista. Raportti antaa tietoa pelastuslaitoksen toiminnasta, siinä vuosittain tapahtuvista muutoksista sekä kehityssuunnista.

Pelastuslaitos on julkaissut vastaavia tunnuslukuja aiemmin vuosittain toimintakertomuksessaan ja tässä esityksessä vastaavat luvut ovat helposti ja saavutettavasti saatavilla yhdestä paikasta. Verkkotunnuslukujulkaisu on osa laajempaa pelastuslaitoksen viestinnän ja tiedolla johtamisen kehittämistä. Luvut päivittyvät vuosittain ja tulevaisuudessa selvitellään myös mahdollisuuksia lukujen tiheämpään päivittämiseen.

Tunnuslukuraportista voi lukea lisää https://www.hel.fi/pela/fi/esittely/tunnusluvut/ sivulta, josta on myös koko raportti selattavissa.