Helsingissä selvitettiin lähes 20 ruokamyrkytysepidemiaa vuonna 2017

Helsingin ääniympäristöä parannetaan liikennemelua torjumalla 14.5.2018 11:25 | Tiedote

Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelma vuosille 2018–2022 on valmistunut. Kaupunkiympäristön ympäristö- ja lupajaosto päättää suunnitelman hyväksymisestä perjantaina 18.5. Toimintasuunnitelmassa on toimenpiteitä erityisesti liikennemelun vähentämiseksi ja pitkän aikavälin tavoitteet meluntorjunnalle. Suunnitelman taustalla on vuonna 2017 valmistunut EU:n ympäristömeludirektiivin mukainen Helsingin meluselvitys.