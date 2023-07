Helsingissä sijaitseva legendaarinen skeittipuisto uudistuu – avajaiset heinäkuun lopussa

Helsingissä 1990 luvun alussa perustettu Ponke’s The Shop on Suomen vanhin edelleen toimiva rullalautakauppa. Ponkesin juuret ovat syvällä rullalautailussa ja kauppa on ollut mukana kehittämässä Suomen skeittiskeneä sponsoroimalla skeittaajia, järjestämällä tapahtumia ja tarjoamalla laadukkaita tuotteita lautailulajeista kiinnostuneille.

Spotti valmistaa kaupunkiin sopivia kotimaisia, kestäviä skeittielementtejä sekä suunnittelee ja toteuttaa isompia skeittipuistokokonaisuuksia. Spotin tavoitteena on tarjota nuorille mielekäs ja sosiaalinen liikuntapaikka ja samalla kunnille ja kaupungeille kustannustehokas ratkaisu laadukkaaseen skeittipaikkaan.

www.spottiskate.com