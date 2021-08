Helsingissä vietetään Itämeripäivää torstaina 26. elokuuta

Jaa

Itämeripäivä on John Nurmisen Säätiön käynnistämä jokavuotinen juhlapäivä meren kunniaksi. Päivän tavoitteena on innostaa ihmiset nauttimaan ainutlaatuisesta kotimerestämme sekä tekemään konkreettisia tekoja sen hyväksi.

Itämeripäivää vietetään vuosittain elokuun viimeisenä torstaina erilaisten tapahtumien ja tempausten parissa. Tarjolla on lisäksi mielenkiintoista ja tärkeää tietoa niin Itämerestä kuin sen suojelemisesta. Ohjelmatarjontaan voi tutustua Itämeripäivän sivustolla.

Myös Helsingin kaupunki viettää Itämeripäivää. Pormestari Juhana Vartiainen osallistuu John Nurmisen Säätiön Itämeripäivän aamunavaukseen, joka järjestetään Espan lavalla klo 8.30–10.45. Päivä jatkuu muun muassa koko perheen Itämeritapahtumalla keskustakirjasto Oodissa sekä Mustikkamaalla järjestettävällä leffaillalla. Helsingin kouluissa ja päiväkodeissa tarjoillaan lounaaksi Itämeren fisupihviä. Lisäksi kaupunki pyrkii tänä vuonna lisäämään oman henkilöstönsä tietoisuutta Itämeren merkityksestä ja sen suojelemisesta järjestämällä Itämeripäivänä kaupungin henkilöstölle suunnatun webinaarin aiheesta.

Itämeri on Helsingille tärkeä

Helsingin ja Turun kaupunkien viisitoista vuotta sitten lanseeraamassa Itämerihaasteessa kaupungit sitoutuvat toteuttamaan laajasti vesistöjä suojelevia ohjelmia. Itämerihaasteen kumppaniverkostossa on mukana 315 organisaatiota, jotka ovat sitoutuneet toimimaan Itämeren suojelemiseksi enemmän kuin mihin lait ja säädökset niitä velvoittavat.

Helsingin ja Turun Itämeri-toimenpideohjelmalla vuosille 2019–2023 on viisi päämäärää: kirkkaat rannikkovedet, hyvinvoiva meriluonto, puhdas ja turvallinen vesiliikenne, suunnitelmallinen vesialueiden käyttö ja aktiivinen Itämeri-kansalaisuus. Helsingin kaupungin Itämeri-toimenpideohjelma on edennyt vauhdikkaasti koronasta huolimatta. Ohjelman toimenpiteistä erityisesti roskaantumisen hallinta, veneilyn ympäristöystävällisyys sekä kumppanuuksien ja verkostojen kehittäminen etenivät viime vuonna. Kaupunkiorganisaation lisäksi mukana ohjelman toteuttamisessa on Helsingin Satama ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) ja Helsingin yliopisto.