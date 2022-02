Helsingissä Vuosaaren tunneli kiinni ensi ke-to (16.–17.02.2022) välisen yön klo 22.00–05.00

Värdefulla naturobjekt skyddas i allt större utsträckning 9.2.2022 10:54:56 EET | Tiedote

Takten för skydd av värdefulla naturobjekt i Nyland har ökat under de senaste åren. Detta har särskilt påverkats av att anslagen till frivilliga skyddsprogram har ökat, men också av markägarnas intresse att skydda de naturobjekt som de äger. År 2021 inrättade NTM-centralen i Nyland sammanlagt 82 nya naturskyddsområden med en areal på cirka 900 hektar. Områdena omfattar olika objekt, från skogar som är viktiga för mångfalden till värdefulla myrområden och lundar. Handlingsprogrammet för mångfalden i skogarna i södra Finland, METSO, fortsatte vara mycket populärt under år 2021. Med METSO-programmet strävar man efter att skydda sammanlagt drygt 8 300 ha mångformiga skogsobjekt i Nyland före år 2025. För att uppnå målen har de objekt som privata markägare frivilligt erbjuder en nyckelposition. År 2021 skyddades sammanlagt 750 hektar värdefulla skogsobjekt via METSO. Den klart populäraste skyddsformen var inrättandet av permanent privat naturskyddsområde, och dessutom köptes områden till st