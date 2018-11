Helsinki 5G -tukiasemien muotoilukilpailun julkinen äänestys avoinna

Syyskuussa julkistettu Helsinki 5G -tukiasemien muotoilukilpailu on edennyt seuraavaan vaiheeseen, kun kilpailun tuomaristo valitsi maanantaina 26. marraskuuta viisi parasta ehdotusta julkiseen äänestykseen. Kaikille avoimen äänestyksen avulla halutaan kuulla yleisön ja sidosryhmien mielipide Helsinkiin parhaiten sopivasta ehdotuksesta.

Helsingin kaupunki, Elisa ja Nokia etsivät yhteistyössä muotoilun ammattilaisjärjestö Ornamon kanssa tyylikästä mallia Helsinki 5G -tukiasemille. Tiistaina 18. syyskuuta 2018 julkistetussa designkilpailussa haetaan uniikkia ja helposti monistettavaa ulkoasuratkaisua, jota sovellettaisiin Helsingin katukuvaan tulevissa tukiasemissa. Kilpailuaika päättyi 18. marraskuuta ja määräaikaan mennessä saatiin 34 uniikkia ehdotusta.

Nyt järjestettävässä äänestyksessä halutaan kuulla yleisön mielipide siitä, mikä ehdotus täyttää yllämainitut ehdot parhaiten ja sopii siten Helsinki 5G -tukiasemaksi. Julkiseen äänestykseen etenivät nimimerkit: Dice Dice Baby, Kehikot, Nest, Reflect ja Stadika.

Äänestyksessä valikoituu kilpailun kolme parasta ehdotusta, jotka tuomaristo asettaa paremmuusjärjestykseen äänestyksen jälkeen. Äänestys aukesi tänään 30. marraskuuta ja päättyy 16. joulukuuta. Julkinen äänestys ehdotuksineen on tutustuttavissa osoitteessa: kerrokantasi.hel.fi/5g. Äänestys on anonyymi.

5G-verkkoympäristöjen kehittäminen avainasemassa digitalisaatiossa

Helsingin tavoitteena on olla maailman parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki. Suuressa roolissa ovat entistä nopeammat ja luotettavammat verkkoyhteydet, joita kohti edetään nyt erityisesti kehittämällä 5G-verkkoympäristöä ja -laitteistoja. 5G-verkot mahdollistavat pienemmän viiveen, suuremman tiedonsiirtokapasiteetin sekä pienemmän energiankulutuksen verkkojen osalta. Samalla mahdollistuu esimerkiksi se, että voidaan laajamittaisemmin kerätä ja hyödyntää erilaista anturidataa.

5G-designkilpailun tavoitteena on löytää tyylikäs malli Helsinki 5G -tukiasemille ja -verkkoympäristölle. Kilpailussa etsitään ratkaisua olemassa olevaan infrastruktuuriin kiinnittyvälle mallille sekä erilliselle itsestään seisovalle tukiasemalle. Tavoitteena on, että tukiasema kytkeytyy ulkoasultaan luontevaksi osaksi kaupunkiympäristöä ja on muokattavissa tilanteen vaatiessa. Kilpailun suunnittelualueeksi nimettiin Kansalaistorin lähialueet niiden tarjoamien monimuotoisten kaupunkiympäristöjen takia.

Kilpailun voittajat julkistetaan 10. tammikuuta 2019. Kilpailun kolme parasta ehdotusta palkitaan yhteensä 35 000 euron rahapalkinnoilla ja kaikki julkiseen äänestykseen valitut ehdokkaat saavat kunniamaininnan. Antamalla äänen pääsee vaikuttamaan Helsingin 5G -tukiasemien mahdolliseen tulevaan ulkoasuun sekä siihen, mitkä ehdotukset ansaitsevat rahapalkinnon.



