Helsinki 5G -tukiasemien muotoilukilpailun voittajaksi valittiin Stadika

Helsingin kaupunki, Elisa ja Nokia etsivät yhteistyössä muotoilualan asiantuntijajärjestö Ornamon kanssa tyylikästä mallia Helsinki 5G -tukiasemille ja -verkkoympäristölle. Syyskuussa 2018 julkistetussa muotoilukilpailussa haettiin uniikkia ja helposti monistettavaa ulkoasuratkaisua, jota voitaisiin soveltaa Helsingin katukuvassa. Parhaiten kilpailun kriteerit täytti Stadika-niminen ehdotus.

Kilpailun keskeisiin tavoitteisiin kuului digitaalisen kaupungin rakentaminen avoimessa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Kilpailussa etsittiin ratkaisua olemassa olevaan infrastruktuuriin kiinnittyvälle mallille sekä erilliselle itsestään seisovalle tukiasemalle. Kriteereinä oli muun muassa, että tukiasema kytkeytyisi ulkoasultaan luontevaksi osaksi kaupunkiympäristöä ja olisi muokattavissa tilanteen vaatiessa.

Kilpailuajan 18.9.–18.11.2018 puitteissa saatiin yhteensä 32 ehdotusta, joista kilpailun arvosteluraati valitsi viisi parasta julkiseen äänestykseen. Ehdotukset olivat seuraavat: Kehikot, Stadika, Nest, Reflect ja Dice Dice Baby. Äänestyksessä valikoitui kolme parasta, Stadika, Kehikot ja Reflect, jotka raati asetti lopulliseen paremmuusjärjestykseen.

Kilpailun voittajaksi valittiin Stadika. Arvosteluraati kuvaili voittajaehdotusta seuraavasti: ”Stadika on yksinkertainen, mutta kuitenkin mielenkiintoinen tukiasemamalli. Sen puhtaat muodot yhdistävät erinomaisella tavalla teknologiaa ja designia. Ulkoasu on helposti brändättävissä ilman, että se menettää tunnistettavuuttaan ja se voidaan nähdä toiminnallisena osana kaupunkiympäristöä. Tukiasema rakentaa käyttäjävuorovaikutusta paitsi informatiivisen valaistuksen myös sen erilaisten käyttötarkoitusten avulla. Tukiasema ei varasta huomiota, mutta on helposti tunnistettavissa. Sen dynaamiset muodot viestivät futuristisesta käyttötarkoituksestaan ja kertovat tarinaa yhdessä rakennetusta kaupunkiympäristöstä.”

Voittajajoukkue sai ehdotuksestaan 20 000 euron palkinnon.

Kilpailun toinen palkintosija ja 10 000 euron palkinto meni ehdotukselle Reflect ja kolmas sija ja 5 000 euron palkinto ehdotukselle Kehikot. Lisäksi annettiin kunniamaininnat ehdotuksille Nest ja Dice Dice Baby sekä finalistien ulkopuolelta ehdotukselle Silta.

Voittajajoukkueet

1. Stadika: Keny Muesa, Pekka Selonen ja Aaro Sariola

2. Reflect: Arni Aromaa, Jari-Petri Voutilainen ja Simon Örnberg

3. Kehikot: Jukka Jokinen ja Heikki Konu

Kunniamaininnat

Dice Dice Baby: Joonas Saaranen, Arto Heiskanen ja Aleksi Riihimäki

Nest: Verna Kaipainen ja Mia Erlin

Silta: Simon Holzmann, Vivian Qiu ja Tobias Nagel