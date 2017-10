Helsinki Burlesquen juhlavuosi huipentuu jouluriehaan - luvassa taikuutta ja tasselitupsuja

Helsinki Burlesquen kymmenes vuosi huipentuu kansainväliseen kuusijuhlaan 24.-25.11.2017 Luvassa taikuutta, tasselitupsuja sekä kimmeltävää kansainvälistä tunnelmaa!

Helsinki Burlesquen juhlavuosi huipentuu jouluun - luvassa taikuutta ja tasseleita.

Kymmenes vuosi päättyy kansainväliseen kuusijuhlaan 24.-25.11.

Kymmenen vuotta sitten ohikiitäväksi ilmiöksi leimattu burleski on vakiinnuttanut asemansa kotimaisessa viihde/kulttuurikentässä. Burleskiesityksiä on nähty museoissa, baareissa, suurilla areenoilla ja ihmisten olohuoneissa. Burleskia harrastetaan Hangosta Rovaniemelle ja maamme burleskiammattilaiset kiertävät maailmaa kansainvälisillä areenoilla.

Kymmenes vuosi päättyy värikkääseen joulutapahtumaan. Luvassa on säihkyvä juhla, jossa tarjoillaan vanhan ajan burleskiteattereiden tunnelmaa, yllätyksellisessä ja humoristisessa jouluteemaisessa paketissa. Taikuutta, burleskia ja kuplivaa tunnelmaa perinteikkään Glorian täydeltä. Vanha elokuvateatteri muuntautuu kansainvälisen shown näyttämöksi, missä yleisöllä on lupa kimaltaa kilpaa esiintyjien kanssa.

Lavalle nousevat kansainväliset supertähdet. Ensimmäisenä mainittakoon kanadalainen burleskilegenda Judith Stein, joka aloitti esiintymisen jo 60-luvulla. Hän tarjoilee aimo annoksen sensuellia naiseutta, komiikaalla höystetyssä paketissa. New Yorkista saapuu sähäkkä, burleskin historiaa ja kipakkaa feminismiä sekoittava burleskitaitelija ja koreografi Peekaboo Pointe. Los Angelesista vuorostaan tulee legendaarinen ja pitelemätön taikuri Christopher Wonder, jonka esityksistä ei glitteriä ja mykistävää vauhtia puutu. Viimeisenä, muttei vähäisimpänä, ulkomaan tähdistä esitellään, Euroopan burleskilavojen nouseva supertähti, maailmaa uskomattomalla lavakarismallaan ja tanssitaidoillaan valloittava, Soa De Muse.

Lisäksi nähdään joukko kotimaisen burleskin kovimpia kärkinimiä sekä ripaus dragtaidetta kuusemme latvatähtenä.

Lavalla säkenöivät mm. Bent Van De Bleu, Dixie Feathers, Frank Doggenstein, Kiki Hawaiji, Lady Laverna,The Ravishing Shangri-La Rubiesin Tinker Bell ja Turrrbo Cherry,

Tex Wilner ja Lippy Honeybun, Veda Decadenza sekä Vinyl Envy.

Iltaa emännöi Helsinki Burlesque Grand Dame, Bettie Blackheart,

menneiden aikojen choruslineista inspiraationsa ammentavan Star Bunnies ryhmänsä kanssa.

Musiikista vastaa Dj Fiona Timantti.

Poimintataitureina toimivat satujen lumisista kuvaelmista tutut hahmot, A Nice Cup of Tease duo. Lisäksi yleisön mukavuudesta ja viihtyvyydestä huolehtii koko kansan Rudolph, Randy of Finland.

ON STAGE/ LAVALLA

JUDITH STEIN (CAN)

PEEKABOO POINTE (US)

CHRISTOPHER WONDER (US)

SOA DE MUSE (FRA)

BENT VAN DER BLEU

BETTIE BLACKHEART

DIXIE FEATHERS

FRANK DOGGENSTEIN

KIKI HAWAIJI

LADY LAVERNA

THE RAVISHING SHANGRI-LA RUBIES

TEX WILNER & LIPPY HONEYBUN

VEDA DECADENZA

VINYL ENVY

Liput: Istumapaikat ja aitiot https://holvi.com/shop/HelsinkiBurlesque/section/tickets/ /Seisomapaikkaliput www.tiketti.fi