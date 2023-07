Helsinki Cupin finaaleissa jännitys katossa

Helsinki Cup









Juniorijalkapalloilun suurturnaus on järjestetty Helsingissä vuodesta 1976. Tänä vuonna Helsinki Cupia pelataan maanantaista lauantaihin 10.–15.7.2023. Joukkueita on 1796 ja osallistujia noin 27 000. Vuoden 2023 turnaus on historiansa suurin.