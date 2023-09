Helsinki Design Award -palkinto myönnetään arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatukseen erikoistuneelle Arabian peruskoululle

Helsinki Design Award on tunnustus teoille ja tekijöille, jotka tekevät kaupungista paremman paikan asua. Tänä vuonna palkinto keskittyy arkkitehtuuri- ja muotoiluoppimiseen, joiden parissa Suomessa on tehty kansainvälisestikin arvostettua, monialaista kehitystyötä jo pitkään.

Helsingissä sijaitsevassa Arabian peruskoulussa muotoiluajattelu on ollut toiminnan ja opetussuunnitelman selkäranka vuodesta 2016. Rehtori Mari Suokas-Laaksosen mukaan koulun tehtävä on opettaa tulevaisuustaitoja. Mille alalle oppilaat aikuisina päätyvätkään, muotoilukasvatuksen ansiosta heillä on repussaan lähestymistapa vaikeisiin tilanteisiin.

“Muotoiluajattelu on luovaa ongelmanratkaisua, jossa oppilaat oppivat tarkastelemaan pulmia ja ratkaisemaan niitä yhdessä. Kenenkään ei tarvitse nääntyä yksin ylitsepääsemättömältäkään tuntuvan ongelman eteen”, Suokas-Laaksonen summaa.

Arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksen periaatteet käyvät toteen kaikessa Arabian peruskoulun opettamisessa ainetta katsomatta. Kuvataide- ja käsityönopetuksen lisäksi luovaa ongelmanratkaisua hyödynnetään niin uusien liikuntaleikkien muotoilussa, välituntien riitatilanteiden ratkomisessa kuin biologiantunneilla ympäristökriisien ratkaisujen miettimisessä. Koulun oma ARMU-muotoiluprosessi on myös vapaasti saatavilla verkossa.

“Muotoilemme yhdessä muotoilupainotteista peruskoulua. Meillä ei vielä ole valmista formaattia, joten etenemme hitaasti – mutta seuraavan seitsemän vuoden jälkeen olemme jo monta askelta edempänä”, Suokas-Laaksonen sanoo.

Helsinki Design Award onkin hänen mukaansa huikean upea tunnustus nimenomaan työyhteisölle ja oppilaille.

Tuomaristo antaa kiitosta johdonmukaisesta kehittämisestä

Helsinki Design Awardin voittajan valinnassa painoivat työn pitkäjänteisyys ja johdonmukaisuus, muotoiluajattelun integroituminen myös taideaineiden ulkopuoliseen opetukseen, kokeilukulttuurin hyödyntäminen ja yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa.

Tuomaristoon kuuluivat Helsingin kaupungin designjohtaja Hanna Harris, kaupungin pedagoginen asiantuntija Panu Hatanpää, Suomen Muotoilukasvatusseuran perustaja Mari Savio, Arkkitehtuurikoulu Arkin rehtori Jaana Räsänen ja Kulttuuriperintökasvatusseuran toiminnanjohtaja Eeva Astala. Tuomariston puheenjohtajana toimi Helsinki Design Weekin perustaja Kari Korkman.

“Arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatus tarjoavat lapsille ja nuorille avaimet oman lähiympäristön tutkimiseen ja arvostamiseen oppimisympäristönä, oli kyseessä sitten koulu, naapurusto tai kaupunki”, sanoo Hanna Harris.

”Kaupunkina voimme vaikuttaa siihen, että osana opetusta arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatus tukevat lasten ja nuorten hyvinvointia sekä mahdollisuuksia olla aktiivisia ja vaikuttaa omassa elinympäristössään.”

“Arabian peruskoulussa on ollut monta olennaista henkilöä ja tekijää, joiden avulla muotoilusta on tullut pysyvä osa koulun kulttuuria. Muotoilukasvatuksesta on jalostunut koulun näköinen kokonaisuus, josta sadat oppilaat saavat paljon irti”, Harris jatkaa.

Tuomaristo korosti voittajan valinnassa myös monipuolista yhteistyötä, jota Arabian peruskoulu tekee muun muassa yliopistojen ja muiden toimijoiden kanssa. Koulussa on esimerkiksi juuri käynnistynyt Tulevaisuuskoulun ja Sitran kanssa yhteistyöprojekti, jossa 9.-luokkalaiset tutustuvat tulevaisuusvaltaan yli oppiainerajojen.

Lisätietoja:

Helsinki Design Award -voittaja julkistetaan 12.9. Helsinki Design Weekin päänäyttelyn avajaisissa Merikorttelissa. Palkinnon luovuttaa Helsingin pormestari Juhana Vartiainen.

Arabian peruskoulun rehtori Mari Suokas-Laaksonen vierailee Helsinki Design Weeklyn keskustelutilaisuudessa perjantaina 15.9. klo 18. Lisätiedot Helsinki Design Weekin sivuilta.

Helsinki Design Week esittelee muotoilun uusia tekijöitä ja ilmiöitä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Vuonna 2005 perustettu Helsinki Design Week on Pohjoismaiden suurin muotoilufestivaali. Tänä vuonna Helsinki Design Week järjestetään 8.–17.9. ympäri Helsinkiä. Festivaali tarjoaa kaupunkilaisille alustan osallistua muotoilun keinoin kaupungin kehittämiseen ja siitä keskustelemiseen.

Helsingin kaupunki on Helsinki Design Weekin pääyhteistyökumppani.

Hanna Harris

Designjohtaja, Helsingin kaupunki

hanna.harris@hel.fi

+358 40 595 8172

Anni Korkman

Helsinki Design Weekin ohjelmajohtaja

anni.korkman@helsinkidesignweek.com

+358 40 846 5576

Johanna Snellman

viestintäasiantuntija

kaupunginkanslia, viestintä

puh. 040 843 0915

johanna.snellman@hel.fi