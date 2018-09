Helsinki Design Awards: suomalaisen muotoilun palkintogaalan voittajat julki

Suomalaista muotoilua palkitsevan Helsinki Design Awards -gaalan voittajat 2018 on valittu. Palkittuja ovat muun muassa Yrjö Kukkapuro, Maria Korkeila, COM-PA-NY ja Oura-sormus.

Helsinki Design Awards -gaalassa palkitaan vuosittain suomalaisia muotoilijoita ja suunnittelijoita sekä muotoiluun panostaneita yrityksiä ja yhteisöjä. Palkintogaala järjestettiin Clarion Hotel Helsingissä Jätkäsaaressa keskiviikkona 12.9.



Gaalassa jaetaan palkintoja viidessä eri kategoriassa: Vuoden lupaus, Vuoden tuote, Elämäntyö, Kansainvälistyminen ja Juryn valinta. Elämäntyöpalkinto jaettiin 85-vuotiaalle muotoilija ja sisustusarkkitehti Yrjö Kukkapurolle. Kukkapuron läpimurto oli lasikuituvahvisteisesta polyesteristä valmistettu nahkaverhoiltu Karuselli-tuoli vuonna 1964.



“Yrjö Kukkapuro on ilmeinen valinta palkinnon saajaksi. Tuomaristo halusi palkita paitsi merkittävää uraa suomalaisen designin parissa, myöskin henkilön joka on edelleen aktiivinen, edelleen uudistaa omaa työtään ja merkittävänä asiana: toimii inspiraationa muille”, perusteluissa todetaan.

Muotisuunnittelija Maria Korkeila voitti Vuoden lupaus -palkinnon. Palkinto jaetaan nuorelle, lupaavalle muotoilijalle, yhteisölle tai yritykselle, joka asuu tai työskentelee Suomessa. Korkeila on kerännyt jo suuren määrän kansainvälistä kokemusta ja hänet on palkittu muun muassa arvostetussa Hyères-kilpailussa Ranskassa.



“Minun tapauksessani vaatesuunnittelu on aina ollut peili yhteiskunnalle ja kulttuurille. Se heijastelee niitä ilmiöitä mitä meidän yhteiskunnassamme tapahtuu, mutta myös kyseenalaistaa asioista”, Korkeila kertoo.



Oura-sormukselle vuoden tuote -palkinto



Vuoden tuote -palkinto jaetaan kestävästi tuotettavalle tuotteelle, joka on muotoilultaan ja toimivuudeltaan erityisen ansiokas. Tuotteen on täytynyt tulla markkinoille vuosien 2017-2018 aikana. Vuoden tuote -palkinnon voitti Oura-sormus, jonka ovat suunnitelleet Kari Kivelä ja Mikko Latomäki.

Ouran kantava ajatus on alusta asti ollut auttaa ihmisiä hyödyntämään omat voimavaransa mahdollisimman hyvin. Oura-sormus toimii käytännössä aktiivisuusrannekkeen tavoin, mutta on monia niistä huomattavasti tarkempi ja monipuolisempi.



“Oura-sormus on tutkittua, toimivaa ja kaunista muotoilua. Se on hyvää korumuotoilua itsessään ja erottuu health wellness-maastosta”, tuomaristo perustelee.



Kansainvälistyminen -palkinnon voittaja on suunnittelijoiden Aamu Song ja Johan Olin muotoilutoimisto COM-PA-NY. Secrets-projektissaan COM-PA-NY etsii ympäri maailmaa paikallisia käsityöläisiä ja valmistajia, joille se suunnittelee uusia tuotteita.



“COM-PA-NY on edennyt perinteisestä vientitoiminnasta kohti vuorovaikutteista kansainvälistymistä. Aamu Songin ja Johan Olinin Secrets-projekti osallistaa paikalliset toimijat tuotekehitykseen ja valmistukseen: tuotteet ovat heti syntyessään monikulttuurisia” tuomariston puheenjohtaja Kari Korkman sanoo.



COM-PA-NY on työskennellyt muun muassa Koreassa, Belgiassa, Ruotsissa, Virossa, Venäjällä, Yhdysvalloissa ja Japanissa. Heidän riemastuttava tuotemuotoilunsa erottuu ja se huomataan kaikkialla.

Bryk & Wirkkala -katseluvarasto palkittiin



Juryn valinta -palkinnon sai Espoon modernin taiteen museon Emman Bryk & Wirkkala -katseluvarasto, joka tuo ensimmäistä kertaa esille Tapio Wirkkala Rut Bryk Säätiön laajan kokoelman ja arkiston. Katseluvarasto on säilytystilan, näyttelyn ja työskentelytilan yhdistelmä. Se avaa kokoelmaa uudenlaisella tavalla, joka perustuu omaehtoiseen tutkimiseen ja löytämiseen.

Tilassa näkee kokoelmaa laajemmin kuin mitä yleensä näyttelyn kautta on mahdollista. Kokoelma perustuu Rut Brykin (1916-1999) ja Tapio Wirkkalan (1915-1985) henkilökohtaisille työskentelyarkistoille: luonnoksille, piirustuksille ja valokuville. Se sisältää myös runsaasti molempien valmiita teoksia sekä harvinaisia malleja, joista osa ei koskaan päätynyt tuotantoon.



Helsinki Design Awardsin tuomareina toimivat Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfon toiminnanjohtaja Hanna Harris, informaatiomuotoilija Juuso Koponen, Design Forum Finlandin toimitusjohtaja Petteri Kolinen, muotoilija Elina Aalto ja Helsingin kaupungin yhteysjohtaja Sanna-Mari Jäntti.



Tuomariston puheenjohtajana toimii Helsinki Design Weekin Kari Korkman.

Helsinki Design Awards järjestettiin Clarion Hotel Helsingissä. Aikaisemmin Muoto-gaalan nimellä tunnettu tapahtuma on järjestetty vuodesta 2011. Vuodesta 2016 alkaen tapahtuma on ollut Helsinki Design Weekin omistuksessa.