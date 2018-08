Helsinki Design Week kaupungintalossa 6.–16. syyskuuta

Helsingin kaupungintalon aulaa elävöittää syyskuussa tapahtumakokonaisuus, joka tarjoaa muun muassa seminaareja, työpajoja ja mahdollisuuden osallistuvan budjetoinnin kehittämiseen.

Kaupungintalon aulaa testataan syyskuun ajan avoimuutta ja vuorovaikutuksellisuutta lisäävänä kaupunkikehittämisen alustana. Kaupungintalo toimii tuolloin ensimmäistä kertaa Helsinki Design Weekin päätapahtumapaikkana ja juhlistaa teemaansa luottamus, ”TRUST”.

Tapahtumakokonaisuus toivottaa kaikki kaupunkilaiset tervetulleeksi osallistumaan keskusteluihin ja työpajoihin. Kaupungintalo valikoitui päätapahtumapaikaksi Helsinki Design Weekin ja Helsingin kaupungin vahvan yhteistyön tuloksena. Helsinki Design Week on Pohjoismaiden suurin muotoilufestivaali, joka rakentaa Helsingin kansainvälistä profiilia muotoilun suurkaupunkina

“Helsinki haluaa olla maailman toimivin kaupunki. Design ja palvelumuotoilu ovat keskeisessä roolissa kun tätä visiota tuodaan arkeen. Muotoilu on silta hyvän suunnittelun ja hyvän arjen välillä - oli sitten kysymys kaupunkiympäristön rakentamisesta, palveluiden saavutettavuudesta tai vuoropuhelusta kaupunkilaisten kanssa. Hyvä muotoilu tuottaa toimivan kaupungin”, sanoo Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

Kaupunki on yhä enemmän yhteisö kuin koneisto

Helsinki Design Week valloittaa kaupungintalon aulan esitelläkseen muun muassa tänä vuonna 75 vuotta täyttävää helsinkiläistä kouluruokailua, osallistuvan budjetoinnin mallia ja tulevaisuuden helsinkiläistä älykotia.

”Helsinki on asukaslähtöinen kaupunki, ja me olemme sitoutuneet olemaan asukkaiden luottamuksen arvoisia. Olemme edenneet juhlapuheista siihen, että olemme palkanneet seitsemän stadiluotsia ja kolme yritysluotsia, joiden tehtävänä on vahvistaa asukkaiden omaehtoista tekemistä ja rakentaa siltaa kaupungin ja kaupunkilaisten välille. Pian tuomme osallistuvan budjetoinnin osaksi kaupungin käytäntöjä. Tämä kaikki siksi, että haluamme olla kaupunkilaisten oma ja yhä paremmin toimiva yhteisö”, sanoo Helsingin kaupungin osallisuus- ja vuorovaikutuspäällikkö Johanna Seppälä.

Kaupunki on hyvää elämää varten

Yhtenäiskoulu & CURL-kollektiivi käyttävät kaupungintalon aulaa tukikohtanaan tutkiessaan Helsingin kaupunkitilaa. Tutkimus toteutetaan viime vuonna Helsingin Design Awards -gaalassa palkittua ilmiöpohjaisen oppimisen tekniikkaa käyttäen, kehollisin ja kokemusta painottavin menetelmin. Tämän lisäksi koululaiset suunnittelevat ja rakentavat Tulevaisuuden kaupunki -installaation.

Helsinkiläinen kouluruokailu täyttää 75 vuotta. Kouluruokailun pitkä jatkumo tulee tutuksi työpajatyöskentelyn keinoin koululaisille, kaupunkilaisille ja laajalle yleisölle. Kaupungintalon aulassa on 10.–12. syyskuuta aamupäivisin koululaisten työpaja, jossa tutustutaan helsinkiläisen kouluruokailun menneisyyteen, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Toteutuksesta vastaavat yhdessä kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ja Palvelukeskus Helsinki.

Kotona on älykäs tila, joka kokoaa yhteen Palvelukeskus Helsingin etäpalvelut. Niitä tuotetaan yhdessä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan kanssa. Palvelut toimivat vuoden jokaisena päivänä kellonajasta riippumatta. Ne auttavat eri-ikäisten, tukea tarvitsevien helsinkiläisten kotona asumista ja lisäävät hyvinvointia – siinä vaiheessa, kun sitä tarvitaan. Kodinomaisessa näyttelytilassa kävijät pääsevät fyysisesti kokeilemaan erilaisia teknologialla varustettuja, kotona asumista tukevia etähoidon palveluja kuten virtuaalisesti tapahtuvaa etähoitoa, GPS-paikannusranneketta ja ideoimaan entistä parempia etäpalveluja.

Osbu Design Jam on kolmipäiväinen ideointityöpaja, johon kutsutaan kaupunkilaiskokemuksen kehittämisestä kiinnostuneita kaupunkilaisia, muotoilijoita ja kaupungin työntekijöitä. Helsingin kaupunki avaa 4,4 miljoonaa euroa omaa budjettiaan, jonka käytöstä kaupunkilaiset pääsevät tekemään ehdotuksia ja äänestämään. Osallistuva budjetointi käynnistyy tänä syksynä ensimmäisen kerran Helsingissä. Osbu Design Jamissa pääset ainutlaatuisella tavalla vaikuttamaan ja suunnittelemaan osallistuvaa budjetointia yhdessä kaupunkilaisten, kaupungin työntekijöiden ja muotoilijoiden kanssa. Hae mukaan palvelumuotoilun menetelmin kehittämään käyttäjälähtöisesti Osbusta toimivaa ja yhdenvertaista.

Toimiva Helsinki – pelaa ideasi budjettiin -työpajoissa 6.9. klo 15.00–16.30 ja 7.9. klo 9.00–10.30 voit pelata suomeksi tai tarvittaessa fasilitoiden ruotsiksi ja englanniksi. Osallistuminen työpajoihin vaatii ilmoittautumisen. Toimiva Helsinki on ongelmanratkaisupeli, jonka tavoitteena on keksiä ideoita kaupungin osallistuvan budjetoinnin ehdotuksiksi. Peli on kokeiluvaiheessa, ja Helsinki Design Week -tapahtumaviikolla pääset mukaan kokeilemaan ja kehittämään sitä. Pelaamista ohjaavat uudet stadiluotsit. Tervetuloa mukaan pelaamaan!

Helsingin kaupunkitilaohje julkaistaan 11.9. klo 15 kaupungintalon aulassa. Kaupunkitilaohje on digitaalinen ja helppokäyttöinen käsikirja. Se on työkalu kaikille kaupunkiympäristön suunnittelijoille, rakentajille, ylläpitäjille ja hankinnoista vastaaville sekä päättäjille. Ohje on laadultaan maailman kattavimpia, käsittäen julkisten katu- ja puisto- sekä viheralueiden lisäksi muun muassa istutettavan kasvillisuuden. Julkistamistilaisuuden jälkeen on mahdollisuus tavata ohjeen suunnittelijoita ennen Designmuseon ja Arkkitehtuurimuseon Ystävät DAMY ry:n avointa keskustelutilaisuutta. Keskustelutilaisuus, klo 16.30 alkaen, DAMY talks–MY-DA järjestää DAMY ry.

Helsingin kaupunki on hyödyntänyt muotoiluosaamista ja -ajattelua kehittämistyössään jo yli kymmenen vuoden ajan. Muotoilun hyödyntäminen on sisäänrakennettuna kaupungin kehittämiseen ja se sisältyy kaupungin strategiaan. Helsinki on yksi maailman UNESCO City of Design -nimityksen saaneista kaupungeista. Helsinki on vienyt muotoilua sen uusille sovellusalueille yhteistyössä helsinkiläisten muotoilijoiden ja Aalto-yliopiston kanssa. Helsinki Design Week on Helsingille strateginen kumppani ja Helsingin kaupunki on tapahtuman päätukija.

Helsingin kaupungintalo on avoinna Helsinki Design Weekin aikaan seuraavasti:

6.–16.9. maanantaista perjantaihin kello 9–19 ja viikonloppuna kello 10–16.

Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11–13 ja Sofiankatu 1.



Poikkeuksellisesti:

ke 12.9.18 avoinna klo 9-17.

ma 17.9.18 avoinna klo 15-19.

pe 21.9.18 avoinna klo 9-16, jolloin neuvonta- ja näyttelytoiminta päättyy kaupungintalon aulassa.