Helsinki Design Weekin 2018 ohjelma on julki

Pohjoismaiden suurin muotoilutapahtuma tuo 6.—16.9.2018 Helsinkiin yli 200 tapahtumaa muotoilun ystäville ja ammattilaisille. Tämän vuoden teema TRUST ilmenee läpi ohjelmiston – aihetta käsittelevät vaikuttavat installaatiot, muotoiluprosessiin tutustuttavat tapahtumat ja lukuisat aiheesta järjestettävät luennot ja keskustelutilaisuudet.

Neljännentoista kerran järjestettävä Helsinki Design Week luo eloa ympäri Helsinkiä yli 200 tapahtuman voimin 6.—16.9.2018. Festivaalin koko ohjelma on nyt julkaistu.

Luottamuksen eri muodot

Vuoden 2018 festivaaliteema TRUST on toiminut inspiraation lähteenä monelle Helsinki Design Weekin yhteydessä järjestettävälle tapahtumalle. Työpajojen, näyttelyiden ja keskustelujen kautta pohditaan, kuinka luottamus näkyy ja tuntuu muotoiluprosessin eri vaiheissa ja kuinka se lopulta siirtyy tuotteen tai palvelun sekä käyttäjän välille. Entä kuinka luottamus muuttuu ajan ja uudistuvien kaupunkien myötä? Keskusteltavaa riittää myös muun muassa siitä, kuinka omistajuuden vähentyminen ja jakamistalouden suosion kasvu vaikuttavat yhteiskuntamme tulevaisuuden rakenteisiin.

Tämän vuoden päätapahtumapaikkana toimiikin Helsingin kaupungintalo, kun Helsinki Design Week myllertää muutostöissä olevan kaupungintalon aulan ja täyttää sen keskusteluun pohjautuvilla aktiviteeteilla. Tapahtuman yhteydessä lanseerataan myös Pohjoismaiden Kulttuuripisteen ja Måndagin Nordic Match -konsepti, joka tuo yhteen pohjoismaiset luovat tekijät.

Luottamusta käsitellään myös suhteessa tulevaisuuden työnteon tapoihin – entä jos tulevaisuuden työkaveri onkin robotti? Voimmeko luottaa siihen, että keinoäly osaa havaita ja ottaa huomioon ihmiskunnan toiveet ja tarpeet sekä aktiivisesti luoda parempia toimintamalleja tulevaisuuden varalle? Luottamuksen tunteeseen liittyy oleellisesti myös fyysiset tilat, joiden vaikutusta voidaan arvioida esimerkiksi opetuksen näkökulmasta.

Toisaalta luottamukseen liittyy myös turvallisuuden ja mukavuuden tunne. Helsinki Design Week ja Designmuseo järjestävät yhteistyössä Tanskan suurlähetystön kanssa 7.9. paneelikeskustelun siitä, kuinka hygge ja design sopivat yhteen. Mitä Hygge tarkoittaa kaupunkiympäristössä ja voiko se parantaa elämänlaatuamme tai tehdä meistä onnellisempia? Ilmiöstä ovat puhumassa Tanskan Designmuseon johtaja Anne-Louise Sommer, BoConceptin suunnittelija ja muita ‘hygge’- sekä ‘kalsarikänni’-ilmiöiden asiantuntijoita.

Kiinnostavan näkökulman luottamukseen tarjoaa myös Teurastamolla 16.9. pidettävä Edible Stories -työpaja, jossa tutkitaan henkilökohtaista suhdetta ruokaan ja siihen liittyviin henkilökohtaisiin merkityksiin. Työpajan aikana keskustellaan myös yleisellä tasolla millaisia tarinoita, uskomuksia, ja arvoja ruokaan kulttuurisella tasolla liittyy ja miten ne suhteutuvat esimerkiksi kestävän kehityksen periaatteisiin. Tarkoituksena on haastaa itsestään selvinä pidettyjä käsityksiä mm. laadusta, alkuperästä, terveellisyydestä tai ympäristövaikutuksista.

Pohjimmiltaan teema kiteytyy kuitenkin ihmisten välisiin suhteisiin. Kuinka erilaiset taustamme ja arvomme vaikuttavat tapoihin, joilla lähestymme sekä muotoilua että toisiamme? Yhteisymmärrys ja siitä kumpuava luova voima on aistittavissa monen festivaalitapahtuman yhteydessä.

Kaupunki-installaatiot perustuvat luottamukseen

Festivaalikävijöitä jo useamman vuoden sykähdyttäneet HDW HOP -kaupunki-installaatiot rakentuvat taas Helsingin keskeisille kaduille ja tarkastelevat luottamusta kaupunkiympäristössä. Kenen kanssa jaamme kaupunkitilan? Kuinka luotamme tuntemattomiin jokapäiväisessä arkielämässämme? Olemmeko valmiita kohtaamaan tuntemattomia ja jakamaan yhteisen hetken?

Stockmannin tavaratalon vilinään asettuu kuvanveistäjä Man Yaun omille luotetuille ja läheisilleen luoma alttari, joka koostuu Nexus 10 -nimensä mukaan kymmenestä eri elementistä. Kaupunkikehto puolestaan kutsuu kaupunkilaiset suuren ja puusta tehdyn kehdon kyytiin luottamaan ja tuudittumaan. Installaation toteuttavat arkkitehdit Emmi Keskisarja ja Janne Teräsvirta sekä hienopuusepät Antrei Hartikainen, Heikki Paso ja Tommi Alatalo. Espan lavalle puolestaan nouseeIsa Kukkapuro-Enbomin ja Henrik Enbomin Trash Design -ryhmän ja amerikkalaisen taiteilijan Howard Smithin (s.1928) toteuttama yhteisinstallaatio ”Rubbish Philosophy”. Sokean taiteilijan ja designereiden luottamuksesta syntyy uniikki ja moniaistillinen kokonaisteos, jonka raaka-aineena hyödynnetään kierrätysmateriaalia sekä Smithin teoksia 50 vuoden ajalta.

Uusi Helsinki Design Awards kokoaa yhteen Suomen taidokkaimmat suunnittelijat ja muotoilua oivallisesti käyttävät yritykset palkitakseen heidät. Vuoden merkittävintä designjuhlaa vietetään 12.9. Helsingin Clarion-hotellissa ja palkintoja jaetaan viidessä kategoriassa: Vuoden tuote, Kansainvälistyminen, Lupaus, Juryn valinta ja Elämäntyö. Juryyn kuuluvat tänä vuonna kuraattori ja tuottaja Hanna Harris, informaatiomuotoilja ja datajournalisti Juuso Koponen, taiteen maisteri ja teollinen muotoilija Petteri Kolinen, Helsingin kaupungin yhteysjohtaja Sanna-Mari Jäntti sekä palkittu suunnittelija Elina Aalto.

Festivaaliväki pääsee myös ensimmäistä kertaa osallistumaan 12.9. ja 14.9. pidettäviin Rakkautta ja Anarkiaa X HDW -näytöksiin, joissa esitetään kaksi kiinnostavaa ja uutta dokumenttia uraauurtavista brittisuunnittelijoista. Alexander McQueenin elämää kuvaileva McQueen ja Vivienne Westwoodista kertova filmi Punk, Icon, Activist ovat kumpikin tarinoita oman polun kulkijoista. Muodikkaissa illoissa on lisäksi luvassa inspiroivia yllätyksiä ja keskusteluja, joissa syvennytään muotielokuvan teemoihin.

Työ- ja elinkeinoministeriön Työelämä 2020 -hankkeen Work Up! -seminaari järjestetään 14.9. ensimmäistä kertaa yhteistyössä Helsinki Design Weekin kanssa. Tänä vuonna tilaisuuden aiheena on ”Tekoäly ja etiikka” ja keynote-puhujina ovat Minna Mustakallio Futuricelta sekä filosofi Maija-Riitta Ollila. Heidän lisäkseen aiheesta keskustelevat myös Jaana Leikas (VTT), Jaakko Särelä (Reaktor) ja Petri Lattu (Nordkapp). Tekoälyä ja sen vaikutuksia työelämään käsitellään niin työelämän kuin muotoilun näkökulmasta.

Lapsille ja lapsenmielisille ohjelmaa koko festivaalin ajaksi

Uusi Lasten designviikko tarjoaa lapsille luovaa ohjelmaa ja edistää muotoilukasvatusta sekä rakennetun ympäristön tuntemusta. Tapahtumia järjestetään Helsinki Design Weekin yhteydessä 6.—16.9.2018. Lasten designviikon päätapahtumapaikat ovat Helsingin kaupunginmuseo, kaupungintalo ja Kattilahalli Suvilahdessa. Lisäksi tekemistä riittää ympäri Helsinkiä, kun lasten ohjelmaa järjestetään ympäri kaupunkia yhdessä lasten tapahtumajärjestäjien kanssa.

Kaupunginmuseolla pohditaan kouluikäisten voimin sitä, kuinka kaupunkitilat edistävät erilaisia elämäntapoja kaupunkiyhteisöissä. Ilmiöoppimisen kautta pureudutaan myös kouluruoan historiaan ja etenkin tulevaisuuteen. Kaupungintalolla keskitytään muotoilukasvatukseen ja sen ilmiöihin: opettajille suunnattua, avointa paneelikeskustelua moderoi Mari Savio Suomen Muotoilukasvatusseurasta.

Lasten desigviikon ennakkotapahtumat alkoivat jo Helsinki-päivänä kaupungintalolla järjestetyssä muotoilupajassa ja ovat sittemmin levittäytyneet Helsingin lukuisiin leikkipuistoihin, joissa lapset pääsevät kesän aikana tuunaamaan omia taikametsän eläimiään kuvittaja Leena Kisosen opastuksella. Lasten designviikon päättävään Lasten viikonloppuun, joka järjestetään 15.—16.9. Suvilahden Kattilahallissa.

Suosikkitapahtumat saavat jatkoa

Festivaaliohjelmaan sisältyy myös viime vuosina suurta suosiota osakseen saaneita tapahtumia, kuten arkkitehtuuria ja designia työtilojen kautta 13.9. ja 14.9. esittelevä Open Studios. Graphic Concrete ja Helsinki Design Week järjestävät 13.9. HDW Arkkitehtuurin päivän juhlaseminaarin. Nopeatempoinen ja jännittävä puhekonsepti PechaKucha ja suurlähettiläiden residensseissä käytävät Design Diplomacy -keskustelut kutsuvat kuulijat haastamaan käsityksensä muotoilusta.



Ensimmäisen vuoden menestyksen tiimoilta toiseen otteeseen Helsinki Design Weekin järjestämä Data-Driven Design Day jakaa taas kuulijoille käytännöllisiä vinkkejä datan hyödyntämiseen muotoiluprosesseissa. Tapahtuma järjestetään 13.9. ja tämän vuoden teema on Seamless Experience. Ensimmäinen julkaistu pääpuhuja on Zalandon muotoilujohtaja Jay Kaufmann, jonka lisäksi datan mahdollisuuksista kuullaan myös YLE:ltä ja Aurinkomatkoilta.

Pohjoismaiden suurimmasta varastomyyntitapahtumasta Design Marketista löytyy 8.-9.9. uutuutena We Jazzin tuottama Vinyl Market, jossa vinyylien ostamisen lisäksi shoppailijat pääsevät nauttimaan dj-keikoista läpi koko viikonlopun. Vinyl Market yhdistyy Print Marketiin, joka kokoaa printtituotteiden myyjät näyttämään graafiset tuotteensa. New Marketin brändit ja tuotteet puolestaan liittyvät ruokamuotoiluun, ravintotrendeihin ja pohjoisiin raaka-aineisiin. New Market toteutetaan yhdessä Ruokatieto Yhdistys ry:n kanssa.

Lisäksi ohjelmassa on yli 150 itsenäisten tapahtumajärjestäjien tapahtumaa, jotka täyttävät kadut, galleriat, kaupat ja museot muotoilulla, arkkitehtuurilla, muodilla ja kaupunkisuunnittelulla. Luvassa on muun muassa keskusteluja, näyttelyjä, lanseerauksia ja juhlia. Vuonna 2017 festivaali keräsi yli 161 000 kävijää.

Yhteistyökumppaneita vuonna 2018 ovat Clarion Hotels, Grano, Silja Line, Stockmann, Evermade, Basso, Kuudes ja Helsingin kaupunki.