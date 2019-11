Helsinki Education Week kutsuu tutustumaan oppimiseen ja sen kehittämiseen

Helsinki Education Week järjestetään jo toista kertaa 4.-8.11.2019. Tapahtumakokonaisuus tekee näkyväksi helsinkiläisissä päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävää työtä.

Viikon aikana eri puolilla Helsinkiä järjestetään yli 250 oppimiseen liittyvää tapahtumaa.



Helsinki Education Week tarjoaa maksutonta ohjelmaa eri ikäisille oppijoille ja kaikille oppimisesta ja sen kehittämisestä kiinnostuneille. Tapahtuman kohderyhmänä ovat helsinkiläiset opettajat, oppilaat ja vanhemmat sekä kansainväliset oppimisen asiantuntijat.

Tapahtuma on kasvanut valtavasti viime vuodesta, jolloin se järjestettiin ensimmäisen kerran. Viikon ohjelmassa on muun muassa tutustumista ilmiöoppimiseen. Eräs teemoista on koko kaupunki oppimisen ympäristönä – eikä vain koko kaupunki, vaan myös digimaailma ja virtuaalitodellisuus.

Tapahtuman järjestää Helsingin kaupunki yhteistyössä HundrEDin kanssa.

Media on tervetullut kaikkiin viikon tapahtumiin.

Ohjelmassa on mm.

4.11. Ympäristötaide-näyttely

5.11. Vanhempainilta - lukio uudistuu 2021

6.11. Koko koulu koodaa

6.11. Työpaja: uusien oppimistilojen suunnittelua

6.11. Ajatuksia tavaroista, jätteistä ja saasteista

7.11. Kouluruoka ennen, nyt ja tulevaisuudessa

8.11. Uusi ote musiikkiin

Koko ohjelma: www.helsinkieducationweek.com