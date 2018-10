Helsinki Education Week valtaa pääkaupungin marraskuussa – mukana yli 100 tapahtumaa

Kaikkien aikojen ensimmäinen Helsinki Education Week järjestetään 5.–9.11. Tapahtumakokonaisuus tekee näkyväksi helsinkiläisissä päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävää työtä. Viikon aikana eri puolilla Helsinkiä järjestetään yli 100 oppimiseen liittyvää tapahtumaa. Suuri osa ohjelmasta järjestetään yhdessä kansainvälisten oppimisen asiantuntijoiden ja kehittäjien kanssa.

”Olemme iloisesti yllättyneitä tapahtumaehdotusten määrästä ja laadusta. Innostus on todella suurta sekä Helsingissä että maailmalla”, kertoo Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen.



Helsinki Education Week tarjoaa ohjelmaa eri ikäisille oppijoille ja kaikille oppimisesta ja sen kehittämisestä kiinnostuneille. Viikon ohjelmassa on muun muassa opiskelua ratikassa, oppimisympäristökokemuksia niin metsässä kuin virtuaalisesti, skeittausta Skateistanin johdolla, pakohuonepeli, Pop Up College kauppakeskus Redissä, digitaalista ja portfoliopedagogiikkaa, työpajoja, dokumenttielokuvien ensi-iltoja, avoimia ovia ja paneelikeskusteluja.



Tapahtuman kohderyhmänä ovat paitsi kansainväliset oppimisen asiantuntijat, myös suomalaiset ja ennen kaikkea helsinkiläiset opettajat, oppilaat ja vanhemmat. Tapahtumasta on tarkoitus tehdä jokavuotinen.



Helsinki Education Weekin pääjärjestäjä on Helsingin kaupunki ja Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. Tapahtuman viralliset yhteistyökumppanit ovat HundrED ja Helsingin Sanomat.

Tarkempi ohjelma ja lisätietoa Helsinki Education Weekin verkkosivulla osoitteessa www.helsinkieducationweek.com