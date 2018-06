Helsinki erinomaisessa kaavoitusvauhdissa

Alkuvuonna hyväksytty asuntorakentamisen asemakaavoja jo yli 500 000 kerrosneliötä.

Asuntorakentamisen vuosittainen kaavoitustavoite Helsingissä on hyvää vauhtia täyttymässä. Kuluvan vuoden alusta lähtien Helsingin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asuntorakentamisen asemakaavoja jo noin 530 000 kerrosneliön verran.

Helsingin tavoite asuntorakentamisessa on kuluvana vuonna 600 000 kerrosneliömetriä eli kaavoituksen ja asemakaavojen hyväksymisen tilanne on vuoden puolivälissä vuositavoitteeseen nähden erinomainen.

”Helsinki on kasvanut reippaasti jo kymmenen vuoden ajan, joten uutta asuntorakentamista tarvitaan kipeästi. On hienoa, että olemme Helsingissä onnistuneet nostamaan kaavoitusmääriä niin korkeiksi, että tulevina vuosina asuntoja on mahdollista myös rakentaa enemmän kuin aiemmin. Tämä on nykyisten ja tulevien helsinkiläisten etu”, sanoo apulaispormestari Anni Sinnemäki.

Hyväksyttyjen asemakaavojen suurimmat kerrosneliömäärät ovat Pasilan Postipuistossa (236 200 k-m2), Laajasalon Stansvikinkalliossa (87 600 k-m2) ja Kruunuvuoressa (68 500 k-m2) sekä Vuosaaren Aromikujan alueella (75 000 k-m2). Yhteenlaskettuna nämä suurimmat asemakaavat mahdollistavat asunnon noin 11 000 uudelle asukkaalle.

Toimitila- ja muun rakentamisen kaavoja on kuluvan vuoden aikana hyväksytty kaupunginvaltuustossa reilut 100 000 kerrosneliötä.

