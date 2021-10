Helsinki esitteli Pekingin designviikoilla vastuullista ja älykästä arkea – osin virtuaalisesti toteutettuun ohjelmaan tutustui yli 10 000 festivaalivierasta

Helsingin Designing Better Life -ohjelma Aasian suurimmalla muotoilufestivaalilla esitteli Helsingin muotoiluajattelua kestävän kaupunkikehityksen ja oppimisen älykkäiden innovaatioiden kautta. Osa ohjelmasta toteutettiin virtuaali- ja hybriditapahtumina, joihin pystyi osallistumaan Pekingiin rakennetussa JKMM Arkkitehtien suunnittelemassa installaatiossa The Recipes for Happy Helsinki Home.

Kahdessa asiantuntijaseminaarissa kuultiin puheenvuoroja älykkäistä ja kestävistä kaupunkiratkaisuista sekä oppimisen ja koulutuksen innovaatioista. Lisäksi installaatiossa järjestettiin Design Diplomacy -keskustelutilaisuuksia sekä lapsille ja perheille suunnattuja työpajoja. Smart & Sustainable City ja Innovations in Education -seminaarien sekä Design Diplomacy -tilaisuuksien tallenteet ovat katsottavissa Helsinki-kanavalla.

Kaiken kaikkiaan Helsingin ohjelmaan Pekingin designviikoilla osallistui yli 10 000 festivaalivierasta paikan päällä ja virtuaalisesti.

- Olemme olleet erittäin otettuja ja iloisia siitä, että Helsinki oli festivaalin Guest City tänä vuonna. On hienoa huomata, että Helsingin ohjelma herätti paljon kiinnostusta kiinalaisyleisössä ja seminaarien kohderyhmänä olleissa ammattilaisissa. Guest City -hankkeen tavoitteena oli vahvistaa kaupunkien välistä yhteistyötä ja luoda osallistuville yrityksille uusia kansainvälisiä mahdollisuuksia. Korona-pandemian tuomat rajoitukset huomioiden Helsingin ohjelman toteutus ja yritysten näkyvyys onnistuivat erittäin hyvin, iloitsee Helsingin elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva.

- Helsingin Guest City -ohjelman seminaareihin valikoitui mukaan yhteensä kymmenen yritystä esittelemään uusimpia kestäviä kaupunkiratkaisuja ja koulutuksen innovaatioita. Kiinalaisten osallistujien kiinnostus puhtaita ratkaisuja kohtaan on lisääntynyt, ja olemme saaneet yhteydenottoja esimerkiksi energiaosaamisen ja sähköautojen lataamisen osalta. Uskon, että Guest City -osallistuminen oli hyvä tilaisuus käynnistää uutta yhteistyötä ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia helsinkiläisille yrityksille, toteaa Helsinki Business Hubin toimitusjohtaja Miska Hakala.

Helsinki-installaation materiaalit ja kalusteet saavat uuden elämän Kiinassa

Vastuullisuus ja kestävä tulevaisuus näkyivät paitsi Helsingin Guest City -ohjelman teemoissa ja esimerkiksi Smart & Sustainable City -seminaarin esityksissä, myös käytännössä Helsingin installaation suunnittelussa ja materiaaleissa.

JKMM Arkkitehtien suunnitteleman installaation hiilijalanjälki pyrittiin pitämään mahdollisimman pienenä. Installaatiossa käytettiin Marimekon painokangasta ja Wood from Finlandin suomalaista hirsipaneelia, jota ei kuitenkaan lähetetty installaatiota varten Suomesta, vaan hyödynnettiin Kiinassa valmiina olevia materiaaleja. Installaation kalusteet valmisti kiinalainen kumppaniverstas.

Festivaalin päätyttyä installaation kalusteet ja materiaalit pääsevät uusiokäyttöön. 200 metrin pituisesta Marimekon kankaasta osa lahjoitetaan Suomen Pekingin suurlähetystön käyttöön. Osalle kankaasta Tsinghuan yliopiston taide- ja muotoiluakatemian opiskelijat luovat uusia käyttötarkoituksia.

Installaatiossa käytössä olleet JKMM Arkkitehtien suunnittelemat jakkarat lahjoitetaan nekin eteenpäin. Osa jakkaroista annetaan lasten taideprojektiin Zhengzhoun kaupungissa ja osa jaetaan Helsingin Guest City -hankkeessa avustaneille vapaaehtoisille ja paikallisille työntekijöille. Muita installaation kalusteista lahjoitetaan Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkin Pekingin toimipisteen käyttöön.

Kolme installaation kahdeksasta puisesta kuutiosta saavat pitkäaikaisen kodin Beijing Design Week -organisaation tiloissa Gehua Towerissa Pekingissä. Myös muille hirsikuutioille on suunniteltu paikallista jatkokäyttöä esimerkiksi erilaisissa tapahtumissa.

Kiinalainen taiteilija Pan Jianfeng loi kiinalaiset merkit jokaiselle installaation tilalliselle teemalle. Uniikit Metsä, Tieto, Lepo, Leikki, Sauna, Safka ja Duuni -kalligrafiat tulevat koristamaan tammikuussa 2022 valmistuvaa uutta Suomen Pekingin suurlähetystörakennusta, kun lähetystön kokoushuoneet nimetään kirjoitusmerkkien mukaan.

- On tärkeää, että emme vain puhu kestävästä kehityksestä ja vastuullisuudesta, vaan myös käytännössä teemme Helsingin teemoja todeksi ja konkreettisesti tuemme kiertotaloutta. Hienoa, että Helsingin Designing Better Life -viestit jäävät elämään Pekingissä materiaalien ja kalusteiden uusiokäytön myötä, toteaa Guest City -hanketta Helsingin kaupunginkanslian viestintäosastolla vetänyt Heidi Forss-Anila.

Beijing Design Week 2021 järjestettiin 18. syyskuuta – 7. lokakuuta. Festivaalin järjestää Beijing Gehua Cultural Development Group ja Beijing Industrial design Center. Guest City -statuksen on ennen Helsinkiä saanut yhdeksän kaupunkia, viimeksi Mexico City vuonna 2019.

Helsingin kaupungin Guest City -hankkeen pääkumppanit ovat JKMM Arkkitehdit, Marimekko ja Wood from Finland. Muita yrityskumppaneita ovat Helsinki Distilling Company, Gradient Labs Ltd, Teknos, Inno, Moomin Characters, Fiskars Group ja Adi-kaluste sekä ohjelmakumppaneita Helsinki Education Hub, Aalto-yliopisto, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Helsinki XR Center, Arkki, HEI Schools ja Kide Science. Guest City -tapahtumien tuottamisessa ovat mukana Luovi Productions Oy, Tapahtumatoimisto TAPAUS ja Mingle Advisors. Hanketta koordinoi Helsingin kaupunginkanslian viestintäosasto tiiviissä yhteistyössä elinkeino-osaston kanssa.

