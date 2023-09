Helsinki etsii opiskelijakilpailulla avarakatseisia ideoita ydinkeskustan kehittämiseen

- Meidän tulee rohkeasti kehittää ydinkeskustaamme ja sen menestysedellytyksiä. Viihtyisä ja elävä ydinkeskusta on jatkossakin Helsingin vahvuus ja vetovoimatekijä. Olen ylpeä kilpailusta, joka yhdistää kokeilukulttuurin sekä luovuuden ja kannustaa opiskelijoita katsomaan ennakkoluulottomasti tulevaan. Kaupunki toimii mahdollistajana, pormestari Juhana Vartiainen sanoo.



Opiskelijakilpailun kilpailualue on Helsingin ydinkeskusta. Kilpailussa keskitytään tarkastelemaan rautatieasemalta noin kilometrin säteellä piirretyn ympyrän sisälle jäävää aluetta. Kilpailualueen rajaus ei kuitenkaan ole tarkkarajainen, vaan kilpailijat voivat esittää myös aluerajauksen ulkopuolelle ulottuvia ehdotuksia. Kilpailualueen sisällä ovat siis rautatieaseman ja Esplanadien väliset ydinkeskustan korttelit, Senaatintori ja sen ympäristö, Kaisaniemi, Kamppi sekä Töölönlahden alue.



Opiskelijakilpailu on käynnistynyt tänään 13.9.2023. Kilpailutyöt tulee jättää viimeistään 16.1.2024. Kilpailijoita kannustetaan katsomaan ydinkeskustaa avarakatseisesti ja esittämään luovia ideoita sen keskeisten haasteiden ratkomiseksi. Kilpailijoilta toivotaan rohkeaa otetta ja tahtoa dialogin synnyttämiseen.



Osallistujien tulee olla kandidaatti- tai maisterivaiheessa olevia yliopisto-opiskelijoita tai ammattikorkeakoulujen opiskelijoita. Ehdotuksen jättävä työryhmä voi koostua yksittäisestä opiskelijasta tai useamman opiskelijan ryhmästä. Työryhmän kokoa ei ole rajattu. Kilpailijoita kannustetaan muodostamaan monipuolisia työryhmiä opintolinjojen ja oppilaitosrajojen yli.



Kilpailun päätehtävänä on analysoida Helsingin ydinkeskustan elinvoimaisuutta ja vetovoimaisuutta ja tehdä ehdotus, jonka tavoitteena on lisätä keskustan kävijämääriä ja keskustassa vietettyä aikaa.



Parhaimmiksi arvioiduille ideoille jaetaan palkintoina 25 000 euroa. Ykköspalkinto on 15 000, kakkospalkinto 6 000 ja kolmospalkinto 4 000 euroa.



Kilpailun tuomariston puheenjohtajana toimii Helsingin pormestari Juhana Vartiainen.



Lisää tietoa on luettavissa kilpailun verkkosivuilta.