Helsinki Eurocities-verkoston talousfoorumin johtoon – apulaispormestari Pia Pakarinen puheenjohtajaksi

Kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin pyöräliikenteen kehittämisohjelman 2020–2025 2.11.2020 17:55:27 EET | Tiedote

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi 2.11. kokouksessaan pyöräliikenteen kehittämisohjelman 2020−2025. Ohjelman tavoitteena on, että Helsinki on kaiken ikäisille sopiva ympärivuotinen pyöräilykaupunki, ja että pyöräliikenteen kulkumuoto-osuus on vähintään 20 prosenttia vuoteen 2035 mennessä.