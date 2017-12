Helsinki Graduate School of Economics vahvistuu useilla uusilla professuureilla

Suomen Pankki ja valtiovarainministeriön alainen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT rahoittavat yhteensä kolmea uutta professuuria tulevaan Helsinki Graduate School of Economics (Helsinki GSE) -yksikköön. Yksikön akateeminen johtaja ja johtokunta valitaan ensi vuoden alussa.

Syksyllä 2018 aloittava taloustieteen tutkijakoulu ja tutkimusyksikkö, Helsinki Graduate School of Economics (Helsinki GSE), saa useita uusia professuureja, jotka vahvistavat laajasti alansa tutkimusta.

Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston ja Svenska Handelshögskolanin valmisteleman Helsinki GSE:n tavoitteena on kisata tutkijoista ja opiskelijoista maailman huippua edustavien taloustieteen yksiköiden kanssa, tarjota jota puitteet korkeatasoiselle kandi- ja maisterikoulutukselle sekä tuottaa laadukasta tohtorikoulutusta ja tutkimusta keskeisillä taloustieteen osa-alueilla.

Yksikön rahoituspohja hyvällä alulla

Suomen Pankki rahoittaa Helsinki GSE:n makrotaloustieteen professuurin vahvistamaan tämän kansallisesti tärkeän alueen tutkimusta ja opetusta.

“Uusi tutkimusyksikkö tulee vahvistamaan suomalaista makrotaloustieteen osaamista, ja siten se osaltaan varmistaa mahdollisuudet tehdä korkealaatuista talouspoliittista analyysia Suomessa. Suomen Pankin kannalta yksikön tukeminen on sijoitus tulevaisuuteen. Sen avulla voidaan turvata kotimaisten rahapolitiikan taitajien korkea laatu ja saatavuus”, Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen sanoo.

Valtiovarainministeriön alainen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT osallistuu kahden Helsinki GSE:n professuurin rahoittamiseen. Yhteisprofessuurit on tarkoitus perustaa VATT:n tutkimusteemoihin kuuluville taloustieteen aloille, erityisesti julkistalouteen.



”Osana Helsinki GSE -hanketta ja jatkona jo aiemmalle yhteistyölle Valtion taloudellisella tutkimuskeskuksella on yhdessä Helsingin yliopiston kanssa menossa julkisen talouden professuurin täyttö. VATTille on varattu valtion talousarvioon rahoitusta yhteisprofessuurien toteuttamiseen, josta VATT voi aloittaa neuvottelut yliopistojen kanssa vuoden 2018 alussa", valtiosihteeri Martti Hetemäki valtiovarainministeriöstä sanoo.

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä perustajayliopistot neuvottelevat kevään 2018 aikana Helsinki GSE:n strategisesta rahoituksesta.

“On olemassa ilmeinen tarve suomalaisen taloustieteellisen tutkimuksen kärjen laventamiseen”, sanoo kansliapäällikkö Anita Lehikoinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä. “Helsinki GSE toimii hyvänä esimerkkinä yliopistojen kyvystä reagoida yksityisen ja julkisen talouden tutkimus- ja osaamistarpeisiin. Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä perustajayliopistot ovat sitoutuneet tukemaan myös taloudellisesti Helsinki GSE:n toimintaa.”



Helsinki GSE:n kolme perustajayliopistoa budjetoivat itse yhteensä vähintään neljä uutta professuuria taloustieteen alalle. Helsinki GSE kerää myös yksityiseltä sektorilta lahjoitusvaroja.

Entistä laajempia opintomahdollisuuksia ja vahva pohja tutkijayhteistyölle



Kun Helsinki GSE toimii täydessä laajuudessaan vuoteen 2022 mennessä, pääkaupunkiseudun yliopistoista valmistuisi taloustieteen maistereita noin puolet nykyistä enemmän ja tohtoreita lähes kaksinkertainen määrä.

”Korkealaatuinen koulutus tuottaa osaavia tutkijoita ja varmistaa kansainvälisesti kilpailukykyisen tutkimusympäristön, joka houkuttelee huippututkijoita ympäri maailmaa. Näillä tärkeillä panostuksilla voimme tällaista ympäristöä yhdessä Suomeen rakentaa ja samalla vastata yhteiskunnan kasvavaan tarpeeseen taloustieteen huippuosaajista”, sanoo Helsingin yliopiston rehtori Jukka Kola.



”Helsinki GSE:n perustaminen on keskeinen ja tarpeellinen teko Suomen menestyksen rakentamisessa: sekä julkistalous että yksityinen sektori tarvitsevat kansainvälisen tason tutkimusta ja asiantuntijoita”, rehtori Ilkka Niemelä Aalto-yliopistosta sanoo.

”Helsinki GSE laajentaa taloustieteiden opintomahdollisuuksia ja luo vahvan pohjan tutkijayhteistyölle. Yhteistyön kautta voimme parantaa kansainvälistä kilpailukykyämme merkittävästi”, sanoo Hankenin rehtori Karen Spens.



Helsinki GSE:n taustayliopistojen hallitukset ovat hyväksyneet yksikön perustamisen. Yksikön akateeminen johtaja ja johtokunta valitaan alkuvuodesta 2018. Käytännön toiminta käynnistyy syksyllä 2018, kun Helsinki GSE:n tohtoriohjelma ja jatko-opintoihin valmistava research master -ohjelma aloittavat.