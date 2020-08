Helsinki GSE:n Tilannehuone: Heinäkuun 2020 palkkasumma jo viime vuoden tasolla

Talouden elpymisessä on merkittävää toimialakohtaista vaihtelua.

Helsinki GSE:n Tilannehuoneen tuoreet tiedot kertovat heinäkuun 2020 palkkasumman nousseen heinäkuun 2019 palkkasumman tasolle. Helsinki GSE:n johtaja, professori Otto Toivanen pitää tietoa palkkasumman toipumisesta hyvänä ja merkittävänä uutisena.

”Tulorekisteristä saadut palkkatiedot ovat yksi nopeimmista julkisen vallan käytössä olevista luotettavista talouden kuvaa piirtävistä tietolähteistä. Rekisteristä juuri saadut tiedot antavat vahvoja viitteitä siitä, että Suomen talous olisi rivakasti toipumassa koronan ensimmäisen aallon aiheuttamasta romahduksesta. Toukokuun yli kahdeksan prosentin pudotuksesta palkkasummassa on päästy heinäkuussa hienoisesti jo plussan puolella.”

Talouden elpymisessä on merkittävää toimialakohtaista vaihtelua. Merkittävä nousija on rakentaminen, jossa on noustu jo 6 % vuoden 2019 palkkasumman yli. Teollisuudessakin on päästy viime vuoden tasolle.

Murheenkryyninä on edelleen majoitus ja ravitsemusala, jossa maksettu palkkasumma on 2020 heinäkuussa ollut 20 % vuoden 2019 vastaavaa jaksoa matalampi. Selvää kasvua kesäkuuhun verrattuna on kuitenkin myös MARA-sektorilla, jolloin palkkasumma oli 40 % vuotta alemmalla tasolla.

”Erityisen lupaavaa on se havainto, että tilanne heinäkuussa on kesäkuuta parempi lähes kaikilla toimialoilla.”