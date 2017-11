Helsinki Ice Challenge muuttaa liikennejärjestelyjä Kaisaniemen puistossa

Kaisaniemen puistossa järjestettävä Helsinki Ice Challenge-yleisötapahtuma muuttaa liikennejärjestelyjä Kaisaniemen puistossa ja Kaisaniemen rannassa 1.11.–15.12.2017.

Samalla kentällä, jossa maamme jääkiekko otti ensiaskeleensa yli 100 vuotta sitten, pelataan 2. joulukuuta KHL-ottelu Jokerit–SKA Pietari ja 5. joulukuuta Liigaottelu HIFK–Kärpät.

Tapahtuman rakentamisen ja purkamisen sekä tapahtuman aikana Kaisaniemen kentän reunan kevyen liikenteen väylä on suljettu 1.11.–15.12. Kevyen liikenteen yhteys Kaisaniemen puistokujan kautta radan varressa on käytettävissä koko ajan.

Kaisaniemen puistokuja on suljettu kokonaan moottoriajoneuvoliikenteeltä 30.11.–7.12. Samalla Kaisaniemenrannassa on sallittu ainoastaan huolto- ja tontilleajo, läpiajoyhteys Unioninkadulta rautatieasemalle puiston kautta katkeaa tällöin. Tapahtuman aikana paikalla on liikenteenohjaajat 1.12.–6.12.2017.

Autoilijoita pyydetään ottamaan huomioon Kaisaniemenrannassa ja Kaisaniemen puistotiellä olevat siirtokehotukset, jotka ovat voimassa 30.11.–7.12. Yleisöä pyydetään saapumaan tapahtumaan joukkoliikennettä käyttäen.

Joukkoliikenneyhteydet tapahtumaan, www.hsl.fi.