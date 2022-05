Helsinki innostaa työntekijöitään Pride-kuukauden viettoon

Helsinki haluaa olla kaupunki, jossa ihmisoikeudet toteutuvat laaja-alaisesti ja jossa kukaan ei kohtaa häirintää tai syrjintää.

”Edistämme tätä tavoitetta muun muassa kunnianhimoisilla kaupunkitasoisilla tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmilla. Myös kaupungin henkilöstöllä on merkittävä rooli tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä. Priden tämän vuoden teema ”Kohtaamisia” puolestaan korostaa yhteisöllisyyden arvoa. Sama arvo on koko kaupungin näkökulmasta ensiarvoisen tärkeä, ja siksi haluamme luoda tiloja, tilaisuuksia ja tapahtumia ihmisten kohtaamisille. Tämän vuoksi Helsinki Pride on meille erittäin tärkeä yhteistyötapahtuma”, pormestari Vartiainen toteaa.

Työyhteisöt kutsutaan We walk with Pride -kävelyille osoittamaan tukensa tasa-arvoiselle ja yhdenvertaiselle kaupungille. Aihetunnisteella #wewalkwithpride merkittyjä kuvia julkaistaan tällä viikolla Helsingin kaupungin Instagramissa.

Viikon aikana henkilöstölle järjestetään keskustelutilaisuus monimuotoisista työyhteisöistä sekä aiempina vuosina suurta suosiota saavuttanut Pride-koulutus.

Helsinki Priden päätapahtumaviikkoa vietetään 27.6.–3.7. Silloin tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta juhlitaan koko viikon ajan ympäri kaupunkia.

Tapahtuman järjestää Helsinki Pride -yhteisö, joka tekee ympärivuotista työtä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien puolesta.

Helsingin kaupunki on yksi Helsinki Pride -viikon pääyhteistyökumppaneista.